Соответствующую информацию в четверг, 26 июня, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Комментируя использование оружия для недавнего удара по Ирану, американский генерал отметил, что в случае с объектом в Фордо команда США "понимала элементы цели, которые необходимы для уничтожения ее функций".

Оружие планировали, разрабатывали и доставляли таким образом, чтобы обеспечить достижение желаемого эффекта в зоне действия миссии,

– заявил он.

По его словам, еще в 2009 году сотрудник агентства по уменьшению угрозы обороне был доставлен в хранилище в неразглашенном месте и проинформирован о ситуации в Иране из соображений безопасности.

Ему показали фото и разведывательные данные, после чего поручили изучить этот объект. Агент следил за строительством. Вскоре к нему присоединился еще один товарищ по команде, который проработал там более 15 лет.

К слову, глава Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард сообщала, что ядерные объекты Ирана были уничтожены. Если бы иранцы хотели бы восстановить эти объекты, вероятно, на это ушли бы годы.