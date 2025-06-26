Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети X.

Смотрите также В Фордо разрушена обогатительная установка, Иран признал повреждения на ядерных объектах

Уничтожение ядерных объектов Ирана

Согласно словам Габбард, новые разведданные подтверждают, что ядерные объекты Ирана, по которым ударили США, были уничтожены. Она уточнила, что если иранцы решат восстановить их, "им придется полностью отстроить все 3 объекта (Натанз, Фордо, Исфахан), что, вероятно, займет годы".

"Пропагандистские СМИ прибегли к своей обычной тактике: выборочно публиковать фрагменты секретных разведывательных оценок, которые незаконно просочились (намеренно умалчивая о том, что оценку написали с "низкой степенью уверенности"), чтобы подорвать авторитет президента Трампа и смелых военнослужащих", – заявила глава Нацразведки.

Добавим, что в ЦРУ уверяют, что несколько иранских ядерных объектов были уничтожены и их пришлось бы восстанавливать в течение многих лет. В частности, директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал в среду, 25 июня, соответствующее заявление на официальном сайте разведывательного ведомства.

Там указывается, что ЦРУ может подтвердить, что массив достоверных разведывательных данных свидетельствует о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами.

Это включает новые разведывательные данные из исторически надежного и точного источника о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены и их придется восстанавливать в течение многих лет,

– говорится в заявлении.

В то же время директор ЦРУ добавил, что ведомство продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы "полностью информировать соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорные органы".