Про це пише 24 Канал з посиланням на главу Національної розвідки США Тулсі Габбард у соцмережі X.

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Знищення ядерних об'єктів Ірану

Відповідно до слів Габбард, нові розвіддані підтверджують, що ядерні об'єкти Ірану, по яких вдарили США, були знищені. Вона уточнила, що якщо іранці вирішать відновити їх, "їм доведеться повністю відбудувати всі 3 об'єкти (Натанз, Фордо, Ісфахан), що, ймовірно, займе роки".

"Пропагандистські ЗМІ вдалися до своєї звичайної тактики: вибірково публікувати фрагменти секретних розвідувальних оцінок, які незаконно просочилися (навмисно замовчуючи про те, що оцінку написали з "низьким ступенем упевненості"), щоб підірвати авторитет президента Трампа і сміливих військовослужбовців", – заявила глава Нацрозвідки.

Додамо, що у ЦРУ запевняють, що кілька іранських ядерних об'єкти були знищені та їх довелося б відновлювати протягом багатьох років. Зокрема, директор ЦРУ Джон Реткліфф опублікував в середу, 25 червня, відповідну заяву на офіційному сайті розвідувального відомства.

Там вказується, що ЦРУ може підтвердити, що масив достовірних розвідувальних даних свідчить про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами.

Це включає нові розвідувальні дані з історично надійного та точного джерела про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та їх доведеться відновлювати протягом багатьох років,

– ідеться в заяві.

Водночас директор ЦРУ додав, що відомство продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб "повністю інформувати відповідних осіб, які ухвалюють рішення, та наглядові органи".