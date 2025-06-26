13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ удалось нанести серьезное поражение иранской противовоздушной обороне, ударить по ядерным объектам страны, а также ликвидировать ряд ключевых иранских генералов и командующих.

Иран ответил массированным ударом: по территории Израиля были выпущены сотни баллистических ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела погибли и пострадали гражданские – среди них, к сожалению, были и украинцы.

Противостояние между странами не новое, ведь Иран – один из главных врагов Израиля на Ближнем Востоке. К 2025 году Тегеран уже неоднократно массированно обстреливал израильские города ракетами и дронами, а также создавал угрозу на границах страны, поддерживая своих сателлитов – террористические группировки, в частности, "Хезболлу" и ХАМАС.

Еще одним источником напряжения стала ядерная программа Ирана. В Тель-Авиве убеждены: стремление Тегерана получить ядерное оружие представляет прямую угрозу существованию Израиля., поэтому стараются не дать иранским властям создать ее всеми возможными способами.

Когда начинается история противостояния Израиля и Ирана, как может разворачиваться конфликт дальше и какова роль США в войне – читайте в третьем материале 24 Канала из цикла "Арабо-израильские войны: мифы, правда и геополитическое расписание".

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Как и почему ухудшились отношения Израиля с Ираном

Прежде чем начать говорить о непосредственном противостоянии, которое происходит в 2025 году, стоит вспомнить события, которые были между Израилем и Ираном до этого.

До исламской революции в Иране, которая произошла в 1979 году, Тегеран имел абсолютно дружеские отношения с Израилем, хотя, конечно же, старался этого сильно не демонстрировать. Так, Иран даже стал второй из мусульманских стран, признавшей независимость Израиля в 1950 году (первой была Турция).

Между странами было налажено сотрудничество в торговой, сельскохозяйственной и технологической отрасли Кроме того, Иран и Израиль сотрудничали даже в делах безопасности и военных, хотя и сохраняя это в тайне, чтобы не вызывать реакции со стороны арабских стран региона.

В 1970-х годах обе страны установили дипломатические отношения., обменявшись послами. Их торговля активно развивалась, и вскоре Иран стал основным поставщиком нефти для Израиля.

После того как исламская революция в Иране свергла шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, страна начала откатываться в консервативном плане. Поскольку иранское духовенство, большинство которого являются шиитами и ярыми антисионистами, заняло ведущие позиции в стране, так что отношения с Израилем стали ухудшаться.

Так, аятолла Хомейни стал первым верховным лидером Исламской Республики Иран и сразу же обозначил двух главных врагов нового режима: Соединенные Штаты – как "большого сатану"– и их ключевого союзника на Ближнем Востоке, Израиль – как "малого сатану".



Аятолла Хомейни в аэропорту Тегерана, 1979 год / Фото AP

Еще до победы Исламской революции Хомейни обвинял Израиль в стремлении подорвать экономику Ирана, называя его "всемирно признанным врагом ислама и мусульман". После революции эти заявления стали основой идеологии иранской наружной политики.

С тех пор официальный Тегеран позиционировал себя главным противником Израиля и "защитником" палестинцев. Хомейни неоднократно заявлял, что Израиль должен "исчезнуть с лица земли" ради "освобождения Иерусалима".

Первым иностранным лидером, прибывший в Тегеран после революции, стал глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. Его встречали в столице Ирана толпы, которые скандировали "смерть Израилю".

До 1980 года Тегеран разорвал торговые и экономические связи с Израилем., а также казнил лидеров еврейских общин в своей стране. В конце концов, Иран фактически стал одним из величайших государств мусульманского мира, он выступает против примирения с Израилем и пытается всячески тому навредить.

Сам Хомейни правил в Иране 10 лет – с 1979 по 1989 год. После его смерти пост верховного лидера Ирана занял аятолла Али Хаменеи, какой, по существу, продолжил консервативную политику своего предшественника и еще больше узурпировал власть. Иранский духовный лидер продолжает руководить страной и по сей день. Интересно, что с 1981 по 1989 год Али Хаменеи также являлся третьим президентом Ирана.



Иранский аятолла Али Хаменеи / Фото AP

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Как Иран связан с "Хезболлой" и ХАМАС

До 1990-х годов между Ираном и Израилем сохранялся относительный "холодный мир"– Тегеран был поглощен восьмилетней войной с Ираком, которая началась вскоре после Исламской революции 1979 года. Саддам Хусейн, воспользовавшись революционным хаосом, пытался аннексировать пограничные территории. Ирану было не до конфронтации с Израилем, однако даже тогда он не забывал о "малом шайтане", поддерживая антиизраильские движения и организуя теракты за границей.

Самыми громкими из них стали взрыв в израильском посольстве в Буэнос-Айресе в 1992 году (29 погибших) и атака на еврейский центр AMIA в 1994-м, унесшая жизни 85 человек. Три десятилетия спустя Аргентина официально признала Иран государством-спонсором терроризма. За этими терактами стояла ливанская "Хезболла", которую с Тегераном связывают религиозные (обе стороны исповедуют шиизм) и финансово-военные связи.

"Хезболлу" активно курировал Корпус стражей Исламской революции (КСИР), в частности, его подразделение "Аль-Кудс", совершающее операции за пределами Ирана. КСИР не только передавал оружие, но и финансировал группировку, превратив ее в ведущую силу на юге Ливана.

Справочно! Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – это элитное военно-политическое формирование Ирана, созданное после революции 1979 года для защиты исламского режима. Имеет собственные вооруженные силы, разведку и влияние на экономику. В ряде стран, в частности США, признан террористической организацией.

Кроме "Хезболлы", Иран создал и поддерживал более широкий "пояс сопротивления" против Израиля, в который входили палестинский ХАМАС, "Исламский джихад" в Секторе Газа, шиитские вооруженные формирования в Ираке, а также хуситы в Йемене и режим Башара Асада в Сирии. Иран использовал сирийскую территорию в качестве логистического узла для передачи оружия ливанским союзникам.

Однако с началом полномасштабной войны в Газе в октябре 2023 года этот "пояс" оказался не столь монолитным. ХАМАС был сосредоточен на собственном выживании, иракские шиитские группировки постепенно утратили активность, а "Хезболла" ограничилась боями малой интенсивности. Фактически только йеменские хуситы оставались наиболее активными., обстреливая Израиль и корабли в Красном море.

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Зачем Ирану ядерное оружие и в чем угроза для Израиля

Одним из основных поводов конфликта Израиля и Ирана является ядерная программа. С середины 1990-х годов Израиль выражает серьезную обеспокоенность по поводу иранской ядерной программы, считая ее потенциальной угрозой своей национальной безопасности. Тель-Авив подозревает, что Иран развивает ядерные технологии не только для мирных целей, но и для создания ядерного оружия, в то время как Тегеран настаивает на исключительно "мирном характере своей программы".

Заметьте! В конце мая 2025 года МАГАТЭ опубликовало отчет, где указывается, что запасы иранского урана, обогащенного до 60% чистоты, удвоились и достигли 408, 6 кг. Это приближает Тегеран к уровню 90%, необходимому для создания ядерного оружия. По оценкам, при дальнейшем обогащении этого количества хватит для производства 9 ядерных боезарядов.



Поэтому возникает логический риторический вопрос: зачем Тегерану обогащенный до 60% уран, если мирный – это не больше 3, 67%?

В ответ на эти угрозы Израиль долгое время принимал негласные меры для сдерживания иранской ядерной программы. Страну подозревают в кибератаках на ядерные объекты, в частности, в известной операции с вирусом Stuxnet, а также в ликвидациях ключевых иранских учёных. Среди них – Мохсен Фахризаде, которого считают "отцом" иранской ядерной программы. По оценкам СМИ, Израиль имеет по меньшей мере 30 таких ликвидаций, включая операцию 2025 года.

После начала масштабной войны между Израилем и ХАМАС в 2023 году Тель-Авив перешел в более открытую форму противостояния с Ираном. В 2024 – 2025 годах вооруженные силы Израиля совершили ряд прямых ударов по иранским целям в Сирии, Ираке и даже на территории Ирана, что фактически означает новую фазу в теневой войне между двумя государствами.



Рабочий едет на велосипеде перед зданием реактора атомной электростанции недалеко от южного города Бушер, Иран, 26 октября 2010 года / Фото Majid Asgaripour, AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, независимо от результатов международных переговоров. Он подчеркивает, что Тель-Авив готов действовать самостоятельно для предотвращения такого развития событий.

В октябре 2024 года Израиль нанес авиаудар по сверхсекретному исследовательскому центру в иранском военном комплексе Парчин, который, вероятно, был связан с разработкой ядерного оружия. Этот удар нанес значительный ущерб усилиям Ирана в возобновлении ядерных исследований.

В то же время Иран не отказался от своей ядерной программы: до 2025 года он продолжил работу над обогащением урана и расширял сеть центрифуг в Нетензе и Фордо.

Более того, страна опробовала новую твердотопливную ракету с дальностью полета 1 200 километров, которая, по предварительным данным, способна обойти передовые системы противоракетной обороны, такие как THAAD, развернутые США в Израиле. Поговаривают, что именно эта ракета может потенциально переносить ядерные заряды.

Интересно, что консультации по ядерной программе Ирана может также предоставлять и Россия. Страна-агрессор имеет свое ядерное оружие и знает, как его разрабатывать. За это Тегеран оказывает Москве военную помощь, в частности ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми Россия обстреливает Украину почти каждую ночь. Это можно считать прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Следует заметить, что махинации Ирана с попыткой создать ядерное оружие заметили также и в МАГАТЭ. 12 июня 2025 года совет агентства принял резолюцию, в которой официально объявил Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия впервые за почти 20 лет.

В МИД Ирана уже после начала израильской операции заявили, что парламент страны готовит законопроект, который может подтолкнуть Тегеран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. В Тегеране также возмутились соответствующей резолюцией МАГАТЭ.

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Как атаки из-за прокси превратились в прямые воздушные обстрелы

За десятилетия теневой войны Израиль и Иран до 13 апреля 2024 года не обменивались прямыми ударами по порядку. В то же время атаки происходили из-за прокси-группировок типа "Хезболлы" и Сирии, или были операциями на территориях обеих стран.

С 2019 года Израиль постепенно увеличивал давление на иранское военное присутствие в Сирии, Ливане, Ираке и других странах региона, прибегая к прицельным авиаударам, уничтожению ключевых фигур в цепи снабжения оружия и ликвидации иранских и проиранских командиров. Эти операции преследовали цель сорвать планы Тегерана создать постоянную инфраструктуру для поставки вооружения "Хезболле" и другим прокси-группам. В частности, Израиль неоднократно наносил удары по Сирии, Ираку, Ливану и даже убивал лидеров ХАМАС за пределами палестинских территори – как, например, в Бейруте в январе 2024 года.

В ответ Иран осуществлял как косвенные, так и все чаще – открытые шаги, поддерживая ХАМАС и "Хезболлу", а также угрожая широкомасштабным ответом. Символической стала поддержка Тегераном нападения ХАМАС в октябре 2023 года, что положило начало новой фазе конфликта. Кульминацией стала атака 1 апреля 2024 года по иранскому консульству в Дамаске. в результате которой погибли ключевые командиры КСИР. ЦАХАЛ официально не подтверждал причастность к этой атаке, но некоторые израильские военные говорили, что "тот, кто разбомбил посольство, имел на это полное право".

После этого Иран совершил первую прямую ракетно-дроновую атаку на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Это стало новой вехой в противостоянии стран, что подтвердило переход от "войны теней" к открытой конфронтации.

Тогда Тегеран выпустил 170 дронов-камикадзе, 30 крылатых и 120 баллистических ракет с территории Ливана, Йемена и самого Ирана. Большинство воздушных целей были перехвачены системами ПВО – официально ЦАХАЛ заявил о перехвате до 99% угроз. К отражению атаки также присоединились истребители и зенитные системы США и Великобритании.

Иран впервые совершил прямую атаку на Израиль 14 апреля 2024 года / Видео из аккаунта @Toxicity_______ в соцсети Х

Ни один дрон не смог войти в израильское воздушное пространство – их сбили еще над Иорданией и Ираком. Неожиданно к перехвату дронов присоединилась и Иордания, подчеркнув, что действует исключительно для защиты собственного суверенитета. Несколько баллистических ракет попали в авиабазу Неватим, нанеся незначительные повреждения. Тем временем американские силы уничтожили более 80 дронов, шесть ракет и несколько летательных аппаратов еще на базах хуситов в Йемене.

Всего в результате атаки пострадали 30 человек. После этого 19 апреля 2024 года Израиль нанес "осторожный" ответ по территории Ирана. Большинство попаданий произошло в городе Кахджаварестан, вблизи Исфагана. Тогда иранские медиа писали, что сбили большинство ракет и беспилотников, которые запустил Израиль.

Израильские журналисты считают, что формат атаки и молчание официального Тель-Авива позволят иранскому режиму "сохранить лицо" и не признавать публично болезненный ответ. Такой подход может снизить уровень агрессивной риторики со стороны Тегерана.

Однако в конце концов это не очень помогло, и уже 1 октября 2024 года Иран совершил новую массированную ракетно-дроновую атаку на Израиль. Тегеран декларировал этот обстрел как ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в Бейруте, когда здание центрального штаба группировки атаковала израильская авиация.

Тогда Иран выпустил по Израилю беспрецедентное количество воздушных целей – 181 баллистическую ракету. Большинство из них были перехвачены израильской противовоздушной обороной и союзными войсками под руководством США. Некоторые, однако, поразили авиабазы и другие объекты ЦАХАЛ. Один палестинец погиб в результате падения корпуса ракеты, а еще двое израильтян получили ранения в результате падения обломков вооружения, которые нанесли ущерб и вызвали пожары в этом районе.

Иран повторно атаковал Израиль с воздуха 1 октября 2024 года / Видео из аккаунта @SuppressedNws в соцсети Х

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" Ирана и пообещал, что Тегеран "заплатит за нее".

В конце концов, так и произошло. В ночь на 26 октября 2024 года Израиль нанес масштабный авиационный удар по военным объектам Ирана в рамках операции под кодовым названием "Дни покаяния". Эта атака стала прямым ответом на ракетный обстрел Израиля, осуществленный Ираном 1 октября того же года.

Удар был совершен в три волны и охватил не менее 20 объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Целями стали системы противовоздушной обороны, производственные мощности по изготовлению баллистических ракет и беспилотников, а также объекты, связанные с ядерной программой, в том числе комплекс в Парчине. По данным израильских и американских источников, удары существенно повредили иранскую инфраструктуру, что усложнит восстановление военного потенциала Ирана в краткосрочной перспективе.

Обстрелы Тегерана ночью 26 октября / Видео из аккаунта @TurkiyeUrdu_ в соцсети Х

Иранская сторона подтвердила атаки, но заявила об "ограниченных повреждениях" и пообещала дать "сильный и сложный" ответ. Однако с тех пор и до июня 2025 атак так и не было.

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Как произошло новое обострение между Израилем и Ираном

Еще в преддверии июня 2025 года многие западные СМИ писали, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана. Однако тогда, по данным изданий, этому активно противодействовал Дональд Трамп, который хотел заключить с Тегераном новое соглашение о ядерной программе.

Переговоры между странами шли, но не приводили к кардинальным сдвигам. Следующий раунд должен был состояться в воскресенье, 15 июня, однако за два дня до этого Израиль начал свою операцию "Народ как лев".

Справочно! Многие западные СМИ называют эту операцию "Rising Lion", которое переводится как "Восходящий лев". Однако оригинальное название именно "Народ как лев", которое является аллюзией на Тору.

В ночь на 13 июня десятки самолетов ЦАХАЛ атаковали военные объекты в разных частях Ирана, в том числе и в Тегеране, а также ядерный объект в Нетензе. Кроме этого, под атакой в течение дня оказались также ядерные площадки в Фордо и Исфагане. Для этого Израиль использовал все возможные способы поражения: авиацию, дроны, ракеты и т.д.

Израиль атаковал Тегеран 13 июня: смотрите видео

Также в этот день были ликвидированы ключевые командиры КСИР, в частности Амир-Али Хаджизаде, Хоссейн Салами и Мохаммад Багери. Не обошлось здесь без хитростей со стороны израильской армии: некоторых иранских военнослужащих и ученых ликвидировали прямо у них в квартирах, туда залетели израильские воздушные цели, другие якобы находились на "срочном совещании", когда ЦАХАЛ нанес удар по ним.



Ликвидированные Израилем иранские ученые и генералы 13 июня / Инфографика L'Orient Today

Еще до появления израильских F-35 над Тегераном в Иране уже раздавались взрывы – первыми ударили дроны. По данным The Wall Street Journal, Израиль заранее перебросил сотни дронов в страну грузовыми фурами, чемоданами и даже коммерческими поставками. На месте спецназовцы развернули технику рядом с пусковыми установками и системами ПВО, нанеся удар еще до старта иранских ракет.

Такая диверсия обеспечила преимущество Израилю в воздухе уже в первые двое суток операции. В WSJ проводят параллели с украинской операцией "Паутина"– атакой по российским стратегическим бомбардировщикам, когда дроны попали на территорию России в контейнерах. Однако обе эти операции потребовали огромного времени для подготовки, поэтому, скорее всего, ни Украина, ни Израиль не были в курсе относительно своих будущих атак.

В ответ вечером 13 июня Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю. В Тель-Авиве и других городах погибли и пострадали десятки человек, зафиксированы взрывы в Ришон-ле-Ционе, Рамат-Ганни, Хайфе.

Иран обстрелял Тель-Авив и другие израильские города: смотрите видео

Далее Израиль поразил объекты в Иране и Йемене, а также уничтожил более 20 иранских командиров и часть ядерной инфраструктуры в Исфагане.

15 июня в результате очередной иранской атаки погибли 5 человек, десятки – ранены. Израиль ответил ударами по аэропорту Мешхед. В результате были ликвидированы высокопоставленные учёные и руководители иранской ракетной программы.

Последствия иранской атаки по Израилю ночью 15 июня: смотрите видео

16 – 17 июня Израиль уничтожил 120 иранских пусковых установок, атаковал государственную телестудию в Тегеране. Иран продолжил обстрелы: ракеты попали по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе и повредили посольство США в Тель-Авиве. Работа энергетической инфраструктуры в Хайфском заливе была остановлена.

В ночь на 18 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет. Пострадали Тель-Авив и Иерусалим.

В целом израильская операция по Ирану не стала неожиданностью, хотя масштабы и ее последствия действительно поражают, как и тот факт, что Тель-Авиву удалось ввести в заблуждение иранские власти и взять почти под полный контроль небо над Ираном. The New York Times, пообщавшись с иранскими чиновниками, пишет, что в Тегеране не ожидали, что Израиль может нанести удар накануне нового раунда ядерных переговоров с США. Именно поэтому сам Иран не подготовился к атаке, а иранские военные высокопоставленные должностные лица не скрылись в укрытиях.

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Сколько погибших и пострадавших из-за атак Израиля и Ирана

В Израиле, по последним данным, с 13 июня погибли 29 человек, еще 3 238 получили ранения.

Среди погибших из-за иранских атак были также и украинцы. В МИД Украины подтвердили, что в результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пятеро украинских граждан, среди которых – трое детей. Они погибли после иранского обстрела многоэтажки в Бат-Яме, вблизи Тель-Авива.



Многоэтажка, где погибли украинцы в результате иранской атаки 15 июня / Фото Chaim Goldberg / Flash90

В Иране заявляют, что в результате израильских атак в Украине погибли по меньшей мере 610 человек, еще более 4 700 получили ранения.

В то же время вашингтонская группа "Активисты за права человека" заявила, что по состоянию на 23 июня идентифицировала 974 погибших – как гражданских лиц, так и сотрудников служб безопасности. Также, по данным агентства, в стране всего было 3 458 раненых. Сами данные, конечно же, могут меняться в соответствии с последующими атаками и противостояниями между государствами.

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Как США присоединились к конфликту Израиля и Ирана

На фоне развертывания конфликта Израиля и Ирана возник вопрос, присоединится ли к атаке по иранским ядерным объектам стратегический союзник Тель-Авива – США. В Вашингтоне также рассматривают получение ядерного оружия Ираном как угрозу национальной безопасности, в частности, для своих военных баз на Ближнем Востоке.

После начала израильской операции 13 июня в Белом доме шли прения, стоит ли все же присоединяться к этим обстрелам. Наконец, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты впервые открыто вмешались в конфликт, нанеся точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана: Фордо, Нетенз и Исфаган. Операция получила кодовое название Midnight Hammer, или "Полуночный молот".



Дональд Трамп в Ситуационной комнате Белого дома вместе с другими американскими чиновниками во время операции "Полуночный молот" / Фото Белого дома

В операции участвовали 7 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Американские военные применили около 75 единиц "высокоточного управляемого оружия", среди них 14 "массивных бомб-пробивателей" GBU‑57, также известных как "разрушители бункеров". Кроме этого, было выпущено более 30 крылатых ракет Tomahawk по площадкам в Исфагане и Нетензе.

По данным Пентагона, в результате атак по Ирану были нанесены "значительные разрушения" входам в туннели и поверхностных сооружений, которые ведут к подземным центрифугам в Фордо и Исфагане. МАГАТЭ сообщило, что пока не может полностью оценить масштабы разрушений в подземных лабораториях и запасов урана.



Схема американской операции "Полуночный молот" / Фото US Military

В Иране же, в свою очередь, говорят, что, мол, разрушения были незначительны, все ядерные объекты были вывезены до обстрела.

Дональд Трамп в обращении к нации назвал американскую операцию "выдающимся военным успехом", заявив, что все 3 объекта "полностью уничтожены", а ядерную угрозу со стороны "главного спонсора терроризма" ликвидировали.

После этого Иран 23 июня обстрелял американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и объект в Ираке, частично как операция "Благовест победы". Интересно, что до атаки иранские власти предупредили Соединенные Штаты о своих намерениях, так что фактически Тегеран обстрелял пустую военную базу.

По словам Дональда Трампа, в результате этой атаки жертв среди американцев и катарцев не было. Американский президент также назвал атаку "очень слабой" и отметил, что Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 были сбиты. В районе базы также вспыхнул пожар.

Иран 23 июня обстрелял американскую базу в Катаре / Видео из аккаунта @WorldNewsTimee в соцсети Х

Big Breaking: Новые visuals came in just now.

"US Air base explosio в Катаре как 1 missile got hit after Iran атаки Al Udeid Air Base.

6 6 мошенников, находящихся под функционированием Basharat al-Fath. #Iran #USattackIran #Qatar #Kuwait #IsraelIranConflict #Bahrain #SaudiArabia … pic.twitter.com/JFgSQun0Uh - World News (@WorldNewsTimee) June 23, 2025

Интересно, что иранскую атаку осудили арабские страны, в частности, Иордания, Египет, Турция, Ливан, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Ирак, и даже Палестина осудили атаку Ирана на Катар, и выступили в поддержку Дохи.

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Что будет происходить между Ираном и Израилем дальше, и возможен ли продолжительный мир

После обострений 24 июня Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Сначала это должно было быть на 12 часов, после чего, как писал американский лидер, война "будет считаться завершенной".

Однако уже утром Иран запустил несколько групп ракет на Израиль. Тогда было известно о попадании по меньшей мере одной ракеты – повреждение зафиксировано в городе Беэр-Шева. Погибли 6 человек, еще 1 человек получил тяжелые ранения.

В течение дня стороны также обменялись ударами. Дональд Трамп очень эмоционально отреагировал на нарушение перемирия и даже выругался в прямом эфире. Президент США заявил, что обе страны "не знают, что творят, черт возьми".

Дональд Трамп эмоционально отреагировал на нарушение перемирия между Ираном и Израилем: смотрите видео

Также стало известно, что Израиль убил еще одного ядерщика. Мохаммад Реза Седдиги Сабер, который был причастен к ядерной программе Ирана, погиб в результате ударов на севере Тегерана.

Однако к вечеру Тель-Авив и Тегеран все же договорились о перемирии при посредничестве США и Катара.

Однако остается открытым вопросом, насколько длительным и устойчивым будет это перемирие, и приведет ли оно в конечном итоге к миру между странами, какие являются ярыми врагами?

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна не собирается отказываться от ядерных технологий, тем самым, по существу, сказав, что Тегеран продолжат разрабатывать собственное ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху четко дал понять, что, если задумают возобновить эту разработку, то произойдут повторные атаки. Хотя, конечно, самостоятельно Тель-Авиву все же сложно остановить это без помощи такого партнера, как США, что показала операция "Полуночный молот".

Поэтому, пока Иран будет продолжать движение в направлении разработки ядерной бомбы любой ценой, продолжительного мира между сторонами быть не может.