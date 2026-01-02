Впервые в истории: Иран хочет продавать оружие за криптовалюту, чтобы обойти санкции

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о новом шаге Ирана?

Готов вести переговоры по военным контрактам, допускающих оплату в цифровых валютах, Иранский центр по экспорту оборонной продукции Минобороны, известный как Mindex.

Также он не исключает оплату с помощью бартерных сделок и иранских риалов, согласно рекламным документам и условиям оплаты.

Справочно. Mindex – это государственная организация, которая отвечает за зарубежные продажи военной техники. По ее утверждению, она сотрудничает с 35 странами.

Предложение, очевидно, является одним из первых известных случаев, когда государство публично заявило о своей готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегической военной техники,

– отмечают в FT.

В Mindex говорят, что покупатели иранских систем вооружения должны соглашаться с условиями использования оружия "во время войны с другой страной". В то же время добавляют, что это еще могут обсудить договорные стороны отдельно.

У компании есть онлайн-портал и виртуальный чат-бот, которые помогают потенциальным клиентам во время покупок.

"Следует отметить, что, учитывая общую политику Исламской Республики Иран по обходу санкций, проблем с выполнением контракта нет. Приобретенный вами товар будет доставлен вам в кратчайшие сроки", – уверяют на сайте организации.

Цен публично не выставляют, а оплату можно осуществить и в стране назначения.

Mindex также предлагает клиентам лично осмотреть товары в Иране, если будет "одобрение со стороны органов безопасности".

В FT отмечают, что страны, которые осуществляют платежи Ирана через традиционные финансовые учреждения, могут быть заблокированными в финансовых системах Запада из-за санкций США, ЕС и Великобритании.

