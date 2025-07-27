Лідери Таїланду і Камбоджі проведуть переговори після конфлікту

Після боїв на кордоні Таїланду та Камбоджі Таїланд і Камбоджа домовилися про посередництво Малайзії. Лідери країн невдовзі проведуть зустріч.

Відповідну інформацію повідомив міністр закордонних справ Малайзії Мохамад Хасан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Straits Times.

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Що відомо про майбутні переговори?

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай, згідно з оприлюдненою інформацією, прибудуть до Малайзії вже ввечері у понеділок, 28 липня. Мохамада Хасана попросили бути посередником.

За його словами, він вже переговорив зі своїми колегами у Таїланді та Камбоджі, і, як каже міністр, вони дійшли згоди, що жодна інша країна не повинна бути залучена до питання стосовно врегулювання конфлікту на кордоні двох вищезгаданих країн.

У п'ятницю, 25 липня, прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який є головою ACEAH, запропонував припинити вогонь, а американський президент Дональд Трамп невдовзі заявив, що два лідери домовилися працювати над припиненням вогню.

Нагадаємо, Камбоджа й Таїланд обмінялися звинуваченнями в артилерійських обстрілах спірних районів через кілька годин після того, як президент США заявив, що лідери обох країн погодилися працювати над перемир'ям.

Камбоджа заявила, що підтримує заклик до негайного припинення вогню. Таїланд у відповідь подякував США, але зазначив, що не може розпочати переговори, поки Камбоджа обстрілює населення, що Пномпень заперечує.