Чи може Росія вести дві війни одночасно: ексдиректор ЦРУ дав чітку відповідь
- Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Росія не може дозволити собі відкриття другого фронту.
- Чиновник навів два докази.
Вже майже чотири роки, як Росія загрузла у війні в Україні. У жертву амбіціям розширити панування над пострадянським простором вона була змушена принести вплив у інших регіонах.
У 2023 році Росія не змогла допомогти Вірменії, а вже за рік спостерігала, як у Сирії падає режим Башар Асада і разом із тим слабшає її вплив на Близькому Сході, передає 24 Канал із посиланням на Welt.
Чи здатна Росія відкрити другий фронт?
За словами колишнього очільника ЦРУ Девіда Петреуса той факт, що Москва не змогла допомогти своїм союзникам свідчить про те, вона не може дозволити собі другий фронт.
Так, у 2023 році Вірменія критикувала російських миротворців, які "не заважали" Азербайджану забирати під свій контроль Нагірний Карабах. Вже восени 2024 року повстанці змогли повалити режим Асадів, який був панував у країні понад півстоліття. Усе на що тоді спромоглися росіяни, так це надати президенту Сирії притулок.
Інакшою ситуація була до повномасштабного вторгнення в Україну. У 2015 році, коли режим Асадів висів на волосині, Кремль силою допоміг втриматися Башару на стільці правителя.
Довідка: Росія бомбардувала сирійські міста під контролем повстанців, постачала режиму Асаду озброєння та забезпечувала підтримку наземних сил. Втручання росіян дозволило Асаду відвоювати значні території, які були в руках повстанців або ісламістів. Підтримка Асада дозволяла Росії утримати союзника, який гарантував її геополітичну присутність (військова-морська база у Тартусі та авіабаза Хмеймім) і вплив на регіон.
Як через війну в Україні Росія втрачала глобальний вплив?
- Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу наголосив, що через війну в Україні Москва втратила вплив на Близькому Сході та у Південному Кавказі. Ус підкреслив, що раніше присутність російських військ в Сирії робило з Росії геополітичного гравця. Після зміни там контрольованого Росією режиму Асада, в Сирію прийшли протурецькі сили. Крім того, у Кремля загострилися відносини як з Вірменією, так і Азербайджаном.
- 8 серпня 2025 року Азербайджан, Вірменія та США підписали тристоронню декларацію про мирне врегулювання. Ця мирна угода стала приниженням для Росії, яка не змогла досягти результатів у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху.
- 15 жовтня у Москві мав відбутися перший в історії російсько-арабський саміт. Втім, Путін, зрештою, був змушений його скасувати, адже ключові лідери Ліги арабських держав відмовилися приїздити. Серед них – спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммад бін Салман Аль Сауд, президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян та президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі.