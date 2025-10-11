Вже майже чотири роки, як Росія загрузла у війні в Україні. У жертву амбіціям розширити панування над пострадянським простором вона була змушена принести вплив у інших регіонах.

У 2023 році Росія не змогла допомогти Вірменії, а вже за рік спостерігала, як у Сирії падає режим Башар Асада і разом із тим слабшає її вплив на Близькому Сході, передає 24 Канал із посиланням на Welt.

Чи здатна Росія відкрити другий фронт?

За словами колишнього очільника ЦРУ Девіда Петреуса той факт, що Москва не змогла допомогти своїм союзникам свідчить про те, вона не може дозволити собі другий фронт.

Так, у 2023 році Вірменія критикувала російських миротворців, які "не заважали" Азербайджану забирати під свій контроль Нагірний Карабах. Вже восени 2024 року повстанці змогли повалити режим Асадів, який був панував у країні понад півстоліття. Усе на що тоді спромоглися росіяни, так це надати президенту Сирії притулок.

Інакшою ситуація була до повномасштабного вторгнення в Україну. У 2015 році, коли режим Асадів висів на волосині, Кремль силою допоміг втриматися Башару на стільці правителя.

Довідка: Росія бомбардувала сирійські міста під контролем повстанців, постачала режиму Асаду озброєння та забезпечувала підтримку наземних сил. Втручання росіян дозволило Асаду відвоювати значні території, які були в руках повстанців або ісламістів. Підтримка Асада дозволяла Росії утримати союзника, який гарантував її геополітичну присутність (військова-морська база у Тартусі та авіабаза Хмеймім) і вплив на регіон.

Як через війну в Україні Росія втрачала глобальний вплив?