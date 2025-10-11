Уже почти четыре года, как Россия погрязла в войне в Украине. В жертву амбициям расширить господство над постсоветским пространством она была вынуждена принести влияние в других регионах.

В 2023 году Россия не смогла помочь Армении, а уже через год наблюдала, как в Сирии падает режим Башар Асада и вместе с тем ослабевает ее влияние на Ближнем Востоке, передает 24 Канал со ссылкой на Welt.

Способна ли Россия открыть второй фронт?

По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса тот факт, что Москва не смогла помочь своим союзникам свидетельствует о том, она не может позволить себе второй фронт.

Так, в 2023 году Армения критиковала российских миротворцев, которые "не мешали" Азербайджану забирать под свой контроль Нагорный Карабах. Уже осенью 2024 года повстанцы смогли свергнуть режим Асадов, который был царил в стране более полувека. Все на что тогда смогли россияне, так это предоставить президенту Сирии убежище.

Иной ситуация была до полномасштабного вторжения в Украину. В 2015 году, когда режим Асадов висел на волоске, Кремль силой помог удержаться Башару на стуле правителя.

Справка: Россия бомбила сирийские города под контролем повстанцев, поставляла режиму Асада вооружение и обеспечивала поддержку наземных сил. Вмешательство россиян позволило Асаду отвоевать значительные территории, которые были в руках повстанцев или исламистов. Поддержка Асада позволяла России удержать союзника, который гарантировал ее геополитическое присутствие (военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим) и влияние на регион.

Как из-за войны в Украине Россия теряла глобальное влияние?