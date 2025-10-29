У Путіна спрогнозували, коли може завершитись війна в Україні

У Кремлі заявили, що війна в Україні може завершитися протягом року. Там додали, що Росія та США нібито наблизилися до дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Путін завищує "успіхи" Росії та бреше про оточення ЗСУ: диктатор зробив низку цинічних заяв

Коли Росія чекає миру з Україною?

На інвестиційній конференції в Саудівській Аравії спеціальний посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом року. На запитання про реалістичність цього терміну він відповів: "Я вважаю, що так".

Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося,

– сказав Дмитрієв.

Крім того, російський чиновник запевнив, що Росія та Сполучені Штати нібито близькі до "дипломатичного вирішення війни".

Він також висловився про співпрацю між США, Саудівською Аравією та Росією. Мовляв, країни є ключовими власниками світових природних ресурсів. За словами Дмитрієва, співпраця "сприятиме безпеці у світі".

За словами спецпредставника диктатора, важливо не допустити, щоб "регіональний конфлікт навколо Росії переріс у більший, і для цього необхідно діяти краще, ніж раніше".

Останні заяви про перемир'я