Віцепрезидент США Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за півроку. Він підкреслив, що ключовими питаннями для мирного врегулювання є визначення територій та гарантії безпеки для України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC News.

Коли на думку Венса закінчиться війна в Україні?

Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат – чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість – нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства,

– заявив він.

За його словами, США бачать два ключові питання для мирного врегулювання конфлікту – території та гарантії безпеки. Венс уточнив, що американські війська не будуть розміщені в Україні, проте США залишаються активними у забезпеченні її безпеки.

Щодо територій він наголосив, що українці самі визначатимуть межі своєї держави. Водночас Венс запевнив, що Росія не вводить президента США Трампа в оману щодо прагнення до врегулювання конфлікту, відповідаючи на відповідне запитання журналістки.

