Венс сподівається на мир в Україні не пізніше ніж за півроку
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за півроку, підкресливши важливість територіальних питань та гарантій безпеки.
- Президент України Володимир Зеленський висловив готовність обговорювати з президентом Росії питання територій, і США займаються підготовкою їхньої зустрічі без попередніх умов.
Віцепрезидент США Венс висловив сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за півроку. Він підкреслив, що ключовими питаннями для мирного врегулювання є визначення територій та гарантії безпеки для України.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC News.
Коли на думку Венса закінчиться війна в Україні?
Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат – чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість – нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства,
– заявив він.
За його словами, США бачать два ключові питання для мирного врегулювання конфлікту – території та гарантії безпеки. Венс уточнив, що американські війська не будуть розміщені в Україні, проте США залишаються активними у забезпеченні її безпеки.
Щодо територій він наголосив, що українці самі визначатимуть межі своєї держави. Водночас Венс запевнив, що Росія не вводить президента США Трампа в оману щодо прагнення до врегулювання конфлікту, відповідаючи на відповідне запитання журналістки.
Що відомо про зустріч Путіна і Зеленського?
В українському МЗС повідомили, що президент Володимир Зеленський готовий обговорювати з очільником Кремля питання територій.
Після переговорів із Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Зеленський заявив про готовність провести зустріч із Путіним, наголосивши, що діалог має відбутися без будь-яких попередніх умов.
Наступного дня у Білому домі підтвердили, що підготовкою зустрічі займаються США і процес уже триває. Координацією займаються держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпредставник президента Стів Віткофф.