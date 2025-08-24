Вэнс надеется на мир в Украине не позднее чем через полгода
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится не позднее чем за полгода, подчеркнув важность территориальных вопросов и гарантий безопасности.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать с президентом России вопрос территорий, и США занимаются подготовкой их встречи без предварительных условий.
Вице-президент США Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится не позднее чем через полгода. Он подчеркнул, что ключевыми вопросами для мирного урегулирования являются определение территорий и гарантии безопасности для Украины.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Когда по мнению Вэнса закончится война в Украине?
Что меня сейчас на самом деле радует, так это то, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. И каким бы ни был результат – закончится ли война через три месяца, или через шесть – нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства,
– заявил он.
По его словам, США видят два ключевых вопроса для мирного урегулирования конфликта – территории и гарантии безопасности. Вэнс уточнил, что американские войска не будут размещены в Украине, однако США остаются активными в обеспечении ее безопасности.
Относительно территорий он отметил, что украинцы сами будут определять границы своего государства. В то же время Вэнс заверил, что Россия не вводит президента США Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию конфликта, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.
Что известно о встрече Путина и Зеленского?
В украинском МИД сообщили, что президент Владимир Зеленский готов обсуждать с главой Кремля вопрос территорий.
После переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным, подчеркнув, что диалог должен состояться без каких-либо предварительных условий.
На следующий день в Белом доме подтвердили, что подготовкой встречи занимаются США и процесс уже идет. Координацией занимаются госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.