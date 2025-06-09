ВПК Росії тільки розганяється: Рютте сказав, скільки зброї виробляє агресорка

Відомо, що Росія має потужну військово-промислову машину, яка дозволяє "переганяти" НАТО. Марк Рютте навів актуальні цифри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Марка Рютте.

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Скільки зброї виробляє Росія

За словами генсека НАТО, агресорка здатна виготовити більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті.

Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік. (...) Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет "Іскандер",

– сказав він.

Важливо розуміти, що ворожий ВПК не сповільнюється, а тільки набирає обертів. Адже союзники Росії – Китай, Іран, КНДР – допомагають Москві відновлювати її військовий потенціал. Завдяки китайським технологіям окупанти модернізують армію.

Тож очевидно, що Путін готується до подальшої конфронтації. Імовірно, він зможе застосувати силу проти НАТО вже протягом 5 років.

Європа враховує такий сценарій. Наприклад, Німеччина планує збільшити кількість бомбосховищ. Укриття часів холодної війни модернізують.