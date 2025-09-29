У Білому домі оприлюднили всі пункти плану Дональда Трампа щодо майбутнього Сектору Гази. Анклав не буде окупований Ізраїлем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Який план Дональда Трампа щодо Сектору Гази?

План президента США щодо майбутнього Сектору Гази складається з 20 пунктів. У ньому передбачено, що:

Газа буде демілітаризованою зоною, вільною від терору, яка не становить загрози для своїх сусідів.

Газа буде перебудована на благо його народу, який постраждав більш ніж достатньо.

Якщо обидві сторони погодяться, то війна негайно припиниться. Ізраїльські війська відступлять до узгодженої лінії, щоб підготуватися до звільнення заручників. Протягом цього часу всі військові операції, зокрема повітряні та артилерійські бомбардування, будуть призупинені, а лінії фронту залишатимуться замороженими, доки не будуть виконані умови для повного поетапного виведення військ.

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всіх заручників, живих і померлих, буде повернуто.

Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених, довічних в'язнів, а також 1 700 жителів Гази, які були затримані після 7 жовтня 2023 року, включно з усіма жінками та дітьми. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки будуть звільнені, Ізраїль звільнить останки 15 загиблих жителів Гази.

Після повернення всіх заручників члени ХАМАС, які зобов'яжуться мирно співіснувати та скласти свою зброю, отримають амністію. Членам ХАМАС, які бажають покинути Газу, буде забезпечено безпечний проїзд до країн, що їх приймуть.

Після прийняття цієї угоди повна допомога буде негайно направлена ​​до Сектору Гази. Обсяги допомоги будуть відповідати тому, що було включено до угоди від 19 січня 2025 року щодо гуманітарної допомоги. Також буде відновлена інфраструктура (вода, електроенергія, каналізація), відчинені лікарні, пекарні, а також до анклаву ввезуть необхідне обладнання для розчищення завалів та відкриття доріг.

Ввезення та розподіл допомоги в Секторі Гази відбуватиметься через Організацію Об'єднаних Націй та її агентства, Червоний Півмісяць, а також інші міжнародні установи, які жодним чином не пов'язані з жодною зі сторін. Відкриття перетину пропуску Рафах в обох напрямках буде здійснюватися за тим самим механізмом, що й у межах угоди від 19 січня 2025 року.

Газа буде управлятися під тимчасовим перехідним керівництвом технократичного, аполітичного Палестинського комітету, відповідального за забезпечення щоденного функціонування державних служб та муніципалітетів для населення Гази. Цей комітет складатиметься з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, під наглядом та контролем нового міжнародного перехідного органу, "Ради миру", яку очолюватиме президент Дональд Трамп, а інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, включаючи колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера.

Цей орган встановить рамки та керуватиме фінансуванням реконструкції Гази до того часу, поки Палестинська адміністрація не завершить свою програму реформ і не зможе безпечно та ефективно повернути контроль над Газою. Цей орган використовуватиме найкращі міжнародні стандарти для створення сучасного та ефективного управління, яке служитиме народу Гази та сприятиме залученню інвестицій,

– ідеться у плані.

План економічного розвитку Трампа щодо відновлення та активізації Гази буде створено шляхом скликання групи експертів, які допомогли створити деякі з квітучих сучасних мегаполісів на Близькому Сході.

У Газі буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами та ставками доступу, які будуть узгоджені з країнами-учасницями.

Нікого не примушуватимуть залишати Газу, а ті, хто бажає виїхати, зможуть вільно це зробити та вільно повернутися. Людей заохочуватимуть залишатися в анклаві та пропонуватимуть їм можливість для реалізації.

ХАМАС та інші угруповання погоджуються не відігравати жодної ролі в управлінні Газою, прямо, опосередковано чи в будь-якій іншій формі. Вся військова, терористична та наступальна інфраструктура, включно з тунелями та об'єктами з виробництва зброї, буде знищена. Під наглядом незалежних спостерігачів буде розпочато процес демілітаризації Гази, який включатиме остаточне виведення зброї з анклаву.

Регіональні партнери нададуть гарантії того, що ХАМАС та його угруповання виконають свої зобов'язання, а Нова Газа не становитиме загрози для своїх сусідів чи свого народу.

Сполучені Штати співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами для створення тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил (МСС) для негайного розгортання в Газі. МСС навчатимуть та надаватимуть підтримку перевіреним палестинським поліцейським силам у Газі, а також консультуватимуться з Йорданією та Єгиптом, які мають великий досвід у цій галузі. Ці сили стануть довгостроковим рішенням для забезпечення внутрішньої безпеки в анклаві.

Ізраїль не окуповуватиме та не анексуватиме Газу. Оскільки МСС встановлять контроль та стабільність, Армія оборони Ізраїлю виведе свої війська на основі стандартів, етапів та часових рамок, пов'язаних з демілітаризацією, які будуть узгоджені між МСС, гарантами та Сполученими Штатами

Фактично Армія оборони Ізраїлю поступово передасть окуповану нею територію Гази Силами безпеки відповідно до угоди, яку вони укладуть з перехідною владою, доки не будуть повністю виведені з Гази, за винятком присутності периметра безпеки, яка залишатиметься, доки Газа не буде належним чином захищена від будь-якої нової терористичної загрози,

– зазначено у плані.



План Дональда Трампа щодо Сектору Гази з тим, хто яку територію контролюватиме / Фото Білого дому

У разі, якщо ХАМАС затримає або відхилить цю пропозицію, вищезазначені заходи, включаючи розширену операцію з надання допомоги, будуть продовжуватися в районах, вільних від терору, переданих від ЦАХАЛ до МСС.

Буде встановлено процес міжконфесійного діалогу на основі цінностей толерантності та мирного співіснування, щоб спробувати змінити менталітет та наративи палестинців та ізраїльтян, підкреслюючи переваги, які можна отримати від миру.

Поки процес реконструкції Гази просувається, і коли програма реформування ПА сумлінно виконується, нарешті можуть бути створені умови для надійного шляху до палестинського самовизначення та державності, що ми визнаємо прагненням палестинського народу.

Сполучені Штати встановлять діалог між Ізраїлем та палестинцями для узгодження політичного горизонту мирного та успішного співіснування.

Яка зараз ситуація у Секторі Гази?