Трамп анонсував переломне рішення щодо війни з Іраном, – Axios

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення до ключового моменту у військовому протистоянні з Іраном. Найближчими днями американський лідер має ухвалити рішення щодо подальшої стратегії: відновлення масштабних атак або активізація дипломатії.

Про це президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Axios.

Що сказав Трамп про війну в Ірані?

У спілкуванні з журналістами повідомив, що перед ним стоїть складний вибір щодо майбутнього війни проти Ірану. За його словами, наразі вирішується, чи варто Сполученим Штатам відновлювати масштабні військові операції для остаточного розгрому іранського режиму.

У мене попереду велике рішення. Чи хочу я піти й знищити їх чи ні? Це велике рішення. Зі мною може статися що завгодно,

– Трамп, президент США.

Вирішальним етапом для визначення подальшої стратегії може стати зустріч Трампа з лідерами шести країн Ради співробітництва затоки – Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Бахрейну, Кувейту та Оману. Переговори заплановано на вівторок на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За даними ЗМІ, під час цієї зустрічі обговорюватиметься післявоєнне планування та можливість відновлення бойових дій. Якщо Вашингтон ухвалить рішення про посилення військового тиску, Трампу знадобиться підтримка регіональних партнерів.

Глава Білого дому також позитивно оцінив наслідки морської блокади, яка зупинила експорт іранської нафти. Він зауважив, що жодне судно не змогло обійти обмеження з моменту їх запровадження.

Жоден корабель не вирушив до Ірану відтоді, як ми почали. Вони намагалися, і ми їх підірвали,

– зазначив Трамп.

Водночас президент США зазначив, що Вашингтон підтримує прямі контакти з Тегераном, і, за його даними, іранська сторона досі прагне укласти угоду.

Нагадаємо, військові дії тривають із 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, а Тегеран відповів атаками на Ізраїль та американські бази в регіоні. Внаслідок обстрілів загинули тисячі людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки.

Однією з головних цілей війни Трамп називає послаблення ядерного потенціалу Ірану. Окрім того, зростання цін на нафту і газ через військово-політичну кризу перетворилося на важливе питання для Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.