Більшість соратників російського диктатора Володимира Путіна не схвалюють повномасштабне вторгнення в Україну. Але вони не наважуються відкрито про це заявити.

Російські чиновники бояться Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

У Росії наростає втома від війни

За інформацією джерел видання, у Кремлі зростає втома від затяжної війни. Один із російських чиновників на умовах анонімності повідомив, що значна частина вищого керівництва виступає проти бойових дій, але уникає будь-яких розмов із Путіним на цю тему.

Всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами,

– зазначив співрозмовник журналістів.

Ще одне джерело, близьке до кремлівських кіл, заявило, що запланований саміт між Путіним і президентом США Дональдом Трампом на Алясці розглядають як реальний шанс зупинити війну. За його словами, ця зустріч має на меті "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна – сором, і яка хоче, щоб все стало, як раніше".

Що відомо про переговори Трампа і Путіна?