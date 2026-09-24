Путін на межі нового етапу ескалації війни проти України, - Foreign Affairs про плани Кремля

Російський диктатор Володимир Путін використав результати до Держдуми для зміцнення власної легітимності та підготовки нового етапу ескалації війни проти України. Кремль планує посилити воєнний тиск узимку та одночасно наростити репресії всередині країни.

Як повідомляє оглядач Foreign Affairs, після парламентських виборів російська влада прагне створити ілюзію тотальної підтримки росіян, аби обґрунтувати подальші воєнні дії та придушення будь-якого інакодумства.

Кремль готує зимовий тиск та розширює репресії

Для забезпечення потрібного результату правлячої партії Кремль застосував, на думку оглядача видання, примусове голосування в бюджетних організаціях, стандартизоване голосування у війську та силових структурах, поширення електронного голосування та повне усунення єдиної легальної антивоєнної партії "Яблуко".

Як стверджується, отриманий результат Путін використовує як доказ нібито широкої підтримки війни.

Для Путіна цей оновлений мандат забезпечує нову легітимність його "спеціальної воєнної операції" в Україні, демонструючи всередині країни те, що Кремль намагається показати назовні: Росія перебуває в позиції сили й готова ще беззастережніше домагатися своїх воєнних цілей,

– зазначає оглядач Андрій Колесніков.

Після виборчого процесу Кремль відкинув нові дипломатичні ініціативи США та активізував обстріли української території. Російські військові експерти відкрито обговорюють плани завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України, аби використати зиму як інструмент тиску.

Зовнішня агресія безпосередньо пов'язана з посиленням тиску всередині самої Росії, де влада збільшує податки та розширює обмеження для "іноземних агентів".

Ескалація стала для Путіна головним засобом збереження влади,

– вважає аналітик.

Внутрішня криза та виснаження російського суспільства

Одночасно з політичним тиском Кремль активно залучає релігійні та історичні символи для підтримки постійної мобілізації суспільства навколо війни.

Найбільша криза путінського режиму – це криза майбутнього. Він не знає, куди йти і навіщо. І тому він продовжує війну як засіб виживання,

– додав оглядач.

Нагадаємо, після підрахунку 95% голосів росіян партія "Єдина Росія" отримала 355 із 450 місць у парламенті. На думку політолога політолог Максима Джигуна, Путін намалював такі результати через страх за своє майбутнє та прагнення зберегти контроль над ситуацією.