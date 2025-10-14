Американський лідер назвав війну в Україні страшною, згадавши про втрати. Він пояснив, що російський диктатор мав перемогти за тиждень, але скоро почнеться чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це президент США заявив під час зустрічі з аргентинським лідером Хав'єром Мілеєм у Білому домі 14 жовтня, пише 24 Канал.

Що американський лідер каже про Путіна?

Дональд Трамп згадав про війну в Україні під час зустрічі з президентом Аргентини в Білому домі. Він назвав її "страшною війною".

Ця війна погана для нього (Путіна – 24 Канал). Він входить у четвертий рік, хоча мав перемогти у цій війні за тиждень,

– сказав президент США.

Він підкреслив, що розчарований очільником Кремля. Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним та, на його думку, досі має. Втім, російський диктатор не завершує війну в Україні.

Крім того, Дональд Трамп зазначив, що Росія втратила 1,5 мільйона солдатів під час війни з Україною.

Мирні зусилля Трампа щодо України: що відомо?