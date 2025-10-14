Путін мав перемогти Україну за тиждень, але скоро почнеться четвертий рік, – Трамп
Американський лідер назвав війну в Україні страшною, згадавши про втрати. Він пояснив, що російський диктатор мав перемогти за тиждень, але скоро почнеться чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це президент США заявив під час зустрічі з аргентинським лідером Хав'єром Мілеєм у Білому домі 14 жовтня, пише 24 Канал.
Що американський лідер каже про Путіна?
Дональд Трамп згадав про війну в Україні під час зустрічі з президентом Аргентини в Білому домі. Він назвав її "страшною війною".
Ця війна погана для нього (Путіна – 24 Канал). Він входить у четвертий рік, хоча мав перемогти у цій війні за тиждень,
– сказав президент США.
Він підкреслив, що розчарований очільником Кремля. Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним та, на його думку, досі має. Втім, російський диктатор не завершує війну в Україні.
Крім того, Дональд Трамп зазначив, що Росія втратила 1,5 мільйона солдатів під час війни з Україною.
Мирні зусилля Трампа щодо України: що відомо?
До слова, політолог Максим Джигун розповів 24 Каналу, що, судячи з усього, Україні вдалося знайти підхід до Дональда Трампа. Спочатку ситуація була більш ніж тривожною.
Він згадав про зустрічі Зеленського та Трампа, підкресливши, що політики можуть готувати щось дуже цікаве. Про це спеціально не говорять на публіку, аби не зірвати процес. І це цілком може бути пов'язане з питанням передачі Україні ракет Tomahawk. Недарма Трамп активізувався з цим питанням упродовж останнього часу.
Своєю чергою, Дональд Трамп вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може допомогти у завершенні війни в Україні. Президент США зазначив, що Ердоган має повагу як в Україні, так і в Росії, включно з Володимиром Путіним.