Американский лидер назвал войну в Украине страшной, вспомнив о потерях. Он пояснил, что российский диктатор должен был победить за неделю, но скоро начнется четыре года с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом президент США заявил во время встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме 14 октября, пишет 24 Канал.

Что американский лидер говорит о Путине?

Дональд Трамп вспомнил о войне в Украине во время встречи с президентом Аргентины в Белом доме. Он назвал ее "страшной войной".

Эта война плохая для него (Путина – 24 Канал). Он входит в четвертый год, хотя должен был победить в этой войне за неделю,

– сказал президент США.

Он подчеркнул, что разочарован главой Кремля. Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным и, по его мнению, до сих пор имеет. Впрочем, российский диктатор не завершает войну в Украине.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Россия потеряла 1,5 миллиона солдат во время войны с Украиной.

