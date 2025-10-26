Зеленський сказав, що Україна готова воювати ще три роки, – Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про війну в Україні. Він сказав, що Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність Києва воювати проти Росії ще кілька років.

А також додав, що Україна стурбована тим, які наслідки війна матиме для населення та економіки країни, якщо триватиме довше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Дональда Туска The Sunday Times.

Дивіться також "Ми врятуємо незалежність України": потужна та тривожна водночас промова Туска у Варшаві

Що сказав Туск про війну в Україні?

Польський прем'єр зазначив, що не має сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава.

Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два – три роки,

– додав він.

Туск зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії також завдає шкоди російській економіці, але сама лише внутрішня дестабілізація зробить російського диктатора Володимира Путіна ще більш агресивним.

За словами політика, наразі росіяни перебувають у дуже скрутному становищі в економічному плані. Однак вони й досі мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою – вони готові воювати.

Заяви Туска щодо російсько-української війни: коротко про головне