Зеленский сказал, что Украина готова воевать еще три года, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о войне в Украине. Он сказал, что Владимир Зеленский в последнем разговоре рассказал о готовности Киева воевать против России еще несколько лет.

А также добавил, что Украина обеспокоена тем, какие последствия война будет иметь для населения и экономики страны, если продлится дольше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Туска The Sunday Times.

Что сказал Туск о войне в Украине?

Польский премьер отметил, что не сомневается, что Украина выживет как независимое государство.

Сейчас главный вопрос заключается в том, сколько жертв будет. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два – три года,

– добавил он.

Туск отметил, что полномасштабное вторжение России также наносит ущерб российской экономике, но сама только внутренняя дестабилизация сделает российского диктатора Владимира Путина еще более агрессивным.

По словам политика, сейчас россияне находятся в очень трудном положении в экономическом плане. Однако они до сих пор имеют одно большое преимущество над Западом, а особенно над Европой – они готовы воевать.

Заявления Туска по российско-украинской войне: коротко о главном