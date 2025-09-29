Польский премьер подчеркнул, что Европа сталкивается с "новым типом" войны. Дональд Туск выступил с серьезным предупреждением на открытии Варшавского форума по безопасности 29 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что сказал Туск о российской угрозе Европе?
По словам политика, самая главная задача для лидеров мнений сегодня донести до всего западного, трансатлантического сообщества осознание того, что война началась.
Мы этого не хотели, кое-где она выглядит необычно, это война другой формы, однако все же война,
– заявил Туск.
Он подчеркнул, что поражение Запада в этой войне будет иметь последствия для следующих поколений в Польше, во всей Европе, в Соединенных Штатах – везде в мире.
Украина победит в этой войне. Мы сохраним независимость Украины, мы спасем будущее наших поколений,
– этими словами премьер Польши завершил свое выступление.
Последние новости о гибридных атаках России на Европу
- 28 сентября пассажирский самолет из Осло в Бардуфосс в Норвегии развернули из-за обнаруженного дрона, а аэропорт в Тромсе временно закрыли. Дроны видели также возле аэропорта Брённейзунд, где их полеты запрещены.
- Ночью в Дании зафиксировали очередной пролет неизвестных дронов над военными объектами.
- 27 сентября в аэропорту Схипхол в Нидерландах одну взлетно-посадочную полосу закрыли на 45 минут из-за неизвестного дрона, который видели пилоты и авиадиспетчеры.
- Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры в Балтийском море для запуска дронов на европейские страны.