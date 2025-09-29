Польский премьер подчеркнул, что Европа сталкивается с "новым типом" войны. Дональд Туск выступил с серьезным предупреждением на открытии Варшавского форума по безопасности 29 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что сказал Туск о российской угрозе Европе?

По словам политика, самая главная задача для лидеров мнений сегодня донести до всего западного, трансатлантического сообщества осознание того, что война началась.

Мы этого не хотели, кое-где она выглядит необычно, это война другой формы, однако все же война,

– заявил Туск.

Он подчеркнул, что поражение Запада в этой войне будет иметь последствия для следующих поколений в Польше, во всей Европе, в Соединенных Штатах – везде в мире.

Украина победит в этой войне. Мы сохраним независимость Украины, мы спасем будущее наших поколений,

– этими словами премьер Польши завершил свое выступление.

