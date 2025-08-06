На даному етапі Фінляндія не братиме участі в підтримці України через новий інструмент НАТО. Гельсінкі зосереджене на закупівлі озброєння за іншою програмою.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Чому Фінляндія не купуватиме у США зброю для України?

Глава Міноборони Фінляндії пояснив, чому його країна на цьому етапі не купуватиме озброєння у США для надання Україні.

Ми пов'язали наші ресурси з вітчизняною промисловою програмою, в рамках якої замовляємо у наших компаній по всій Фінляндії продукцію для України,

– сказав Антті Хякканен.

За словами міністра, Гельсінкі розробило внутрішню промислову програму спільно з Києвом таким чином, щоб вона якнайкраще допомогла Україні. Наразі Фінляндія не хоче відмовлятися від цього проєкту.

Тим часом Швеція, Данія та Норвегія вже заявили, що разом нададуть Україні підтримку через новий інструмент НАТО на загальну суму понад 400 мільйонів євро.

В основі цього лежить новий механізм фінансування, за допомогою якого союзники можуть надати Києву найнеобхіднішу військову допомогу. Ідея полягає в тому, щоб європейські країни-члени НАТО оплачувати поставки зброї.

Ми вважаємо важливим, що є також країни, які підтримують цю ініціативу, яка сприяє закупівлі зброї США. Ми все ще дуже рішуче та енергійно підтримуємо Україну, але зараз зосереджуємося на продукції вітчизняних підприємств,

– заявив фінський міністр.

Видання зазначає, що за допомогою програми розвитку вітчизняної промисловості до України можна постачати все більше, зокрема, важких боєприпасів. Хаккянен наголосив, що це критично важливо.

Водночас міністр оборони зазначив, що інші країни розуміють позицію Фінляндії як сусіда Росії.

"Ми хочемо рухатися вперед з програмою внутрішньої підприємницької діяльності, тому що, окрім допомоги Україні, це також зміцнить нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії", – наголосив Хякканен.