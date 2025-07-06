Підготовка пілотів F-16 та розвіддані: Португалія виділила 21 мільйон євро на допомогу Україні

Уряд Португалії офіційно схвалив рішення про підтримку українських пілотів. Також країна надаватиме Україні розвідувальні дані, зокрема супутникові зображення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт португальського уряду.

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Що передбачає допомога від Португалії

Загальна вартість затвердженого пакета допомоги становить 21,45 мільйона євро.

Частина цієї суми, 954 тисячі євро, буде спрямована безпосередньо на підготовку українських пілотів винищувачів F-16 у межах міжнародної F-16 Air Force Capability Coalition, що функціонує під егідою Ukraine Defence Contact Group (UDCG) та відповідає за розвиток українських авіаційних спроможностей.

Окремо Португалія виділить 20,5 мільйона євро на надання українським Силам оборони супутникових розвідданих. Йдеться зокрема про оптичні супутникові знімки та дані з радарів із синтезованою апертурою (SAR).

Варто зазначити, що раніше Португалія та Україна уклали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає співпрацю у сферах військової підготовки, передачі озброєння, розвідки, технічної допомоги та протидії ворожій пропаганді.

Португалія вже передала Україні значну кількість озброєння, серед якого танки Leopard 2A6, гелікоптери SA-330 Puma та Ka-32, бронетранспортери M113, міномети, артилерійські системи. Також країна бере участь у європейських програмах із виробництва боєприпасів і безпілотників.