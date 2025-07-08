У Пентагоні сказали, яку саме зброю отримає Україна за вказівкою Трампа

США відправляють до України додаткову оборонну зброю за дорученням президента Дональда Трампа. Поставки відбуватимуться паралельно з дипломатичними зусиллями Вашингтона щодо досягнення тривалого миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головного речника Пентагону Шона Парнелла.

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Яку зброю нададуть США для України

За дорученням Трампа США передадуть Україні додаткову оборонну зброю.

За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням вбивств,

– зазначив Парнелл.

Він додав, що система оцінки військових поставок по всьому світу "залишається в силі та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів в рамках політики "Америка понад усе".

До слова, у понеділок, 7 липня, Трамп заявив, що планує надіслати додаткову оборонну зброю до України. Він зазначив, що США повинні це зробити, аби Україна "мала змогу захищатися", адже вона зазнає "дуже сильних ударів" з боку Росії.

Крім того, джерела Politico, обізнані із ходом переговорів між Вашингтоном і Києвом, повідомили, що США невдовзі відновлять поставки інженерної техніки та "деяких бронемашин".