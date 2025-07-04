У Defense Express пояснили, скільки військової допомоги США зараз заблоковано

Останні пакети допомоги від США були оголошені за каденції Джо Байдена, проте не всі пакети за PDA були доставлені до України. Водночас значна частина грошей за USAI не перетворилось на озброєння чи контракти на нього.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Зупинка частини військової допомоги зі США

Піт Гегсет під час слухань в американському парламенті 10 червня заявив, що в процесі доставки знаходиться зброя, яка була виділена у 71, 72, 73 та 74 пакетах PDA. Ці пакети були оголошені 2 грудня на 725 мільйонів доларів, 12 грудня на 500 мільйонів доларів, 30 грудня 2024 року на 1,25 мільярда доларів та 9 січня 2025 року на 500 мільйонів доларів.

Ці пакети мають загальну вартість 2,25 мільярда доларів. Відповідно до заяв адміністрації Джо Байдена у них із запасів міноборони США до України мають надійти:

ракети до ЗРК NASAMS AIM-120 та AIM-9,

ракети до MIM-23 HAWK,

ракети AIM-7, RIM-7 для FrankenSAM на основі радянський ЗРК "Бук",

Stinger,

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM,

високоточне авіаційне озброєння (JDAM-ER та/або SDB),

155- та 105-мм артилерійські боєприпаси,

ракети до HIMARS,

ракети до ПТРК TOW, Javelin та гранатомети AT-4,

БпЛА

системи боротьби із БпЛА,

бронемашини типу MRAP, автотранспорт типу HMMWV,

запасні частини та обладнання, включно із тим, що призначено для F-16,

стрілецькі боєприпаси, саперне обладнання тощо.

З виділених на той час 28,6 мільярда доларів (з лютого 2022 року), законтрактовано було озброєння на 21,2 мільярда. Ці кошти були направлені на контракти з виробництва не лише самого озброєння, а й боєприпасів,

– написали в Defense Express.

21,2 мільярда доларів на боєприпаси та ракети пішло близько 10 мільярдів доларів, а станом на жовтень 2024 року ще 7,4 мільярда доларів, які були оголошені за USAI, ще не були розподілені за контрактами.

У виданні наголосили, що за приблизно три місяці міноборони США мало "розіпхати" по контрактах 8,3 мільярда доларів, які були розподілені мінімум по п'яти пакетах USAI, які також були фактично "боєприпасаними".

Там підсумували, що в цій ситуації залишається лише сподіватися на те, що чотири останніх пакети PDA на 2,25 мільярда доларів будуть повністю надані. А 8,3 мільярда доларів за USAI дійсно перетворились на контракти ще при Байдені.