Фіцо відмовився допускати Словаччину до військової допомоги ЄС для України
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився долучати країну до програми ЄС з фінансування військової підтримки для України.
- Фіцо критикує план Європи допомогти Україні на 140 мільярдів євро та вважає санкції ЄС проти Росії "шкідливими для Європи".
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із новою заявою щодо України. Він відмовився долучати свою країну до програми ЄС, яка передбачає фінансування військової підтримки для Києва.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Роберта Фіцо під час пресконференції, яку цитує aktuality.sk.
Що сказав Фіцо про військову допомогу Україні?
Як прем'єр-міністр я відмовляюся допускати Словаччину до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу Україні в управлінні війною і військовими витратами,
– сказав Роберт Фіцо.
За його словами, Європа найближчими роками планує надати Києву 140 мільярдів євро допомоги, але він вважає це "найбільшою помилкою ЄС".
Також очільник словацького уряду розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, заявивши, що вони "завдають більшої шкоди Європі", ніж Москві.
Чи буде Словаччина перешкоджати вступу України в ЄС?
Роберта Фіцо під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко заявив, що Словаччина не гальмуватиме членство України в Європейському Союзі. Водночас Фіцо не підтримує вступ України в НАТО.
Також тоді стало відомо, що Словаччина ухвалила рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку України. Мовиться про енергетичну інфраструктуру та укриття.
Також відомо, що на початку жовтня міністр оборони Словаччини Роберто Каліняк та міністр оборони України Денис Шмигаль підписали угоду про військову підтримку. Пакет допомоги передбачатиме інженерну техніку, а саме 5 машин розмінування Bozena та іншу спецтехніку.
Окрім того, Роберт Фіцо неочікувано підтримав ініціативи щодо надання гарантій безпеки для України. Прем'єр Словаччини додав, що хоча його країна й захищає власні інтереси, водночас вона поважає Україну.