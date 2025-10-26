Фіцо відмовився допускати Словаччину до військової допомоги ЄС для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із новою заявою щодо України. Він відмовився долучати свою країну до програми ЄС, яка передбачає фінансування військової підтримки для Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Роберта Фіцо під час пресконференції, яку цитує aktuality.sk.

Що сказав Фіцо про військову допомогу Україні?

Як прем'єр-міністр я відмовляюся допускати Словаччину до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу Україні в управлінні війною і військовими витратами,

– сказав Роберт Фіцо.

За його словами, Європа найближчими роками планує надати Києву 140 мільярдів євро допомоги, але він вважає це "найбільшою помилкою ЄС".

Також очільник словацького уряду розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, заявивши, що вони "завдають більшої шкоди Європі", ніж Москві.

Чи буде Словаччина перешкоджати вступу України в ЄС?