Не тільки гроші: Фіцо пообіцяв не гальмувати вступ України до ЄС та допомогти пройти зиму

Що розповіла Свириденко про зустріч з Фіцо?

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише 24 Канал з посиланням на спільні із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заяв для медіа.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ми цінуємо ваше рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури та також на підтримку укриттів. Це надзвичайно важливо для того, щоби українські діти мали можливість продовжувати навчання в офлайн-режимі та не втрачати необхідний рівень знань.

Прем'єрка України додала, що в країні очікують складну зиму. Тому українська сторона розраховує на підтримку Словаччини.

Наші команди в частині енергетики досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання інфраструктури нашої країни. Мені здається, що координація зі взаємодії з енергетичної безпеки допоможе нам пройти крізь складний період,

– сказала Юлія Свириденко.

Зауважте! Вона також подякувала за увагу до питань оборони України та зазначила, що оборонна співпраця зі Словаччиною виходить на новий практичний рівень.

Що казав на зустрічі Фіцо?

Водночас згідно зі слів Роберта Фіцо, Словаччина не гальмуватиме членство України в Європейському Союзі. Він наголосив, що Братислава хоче показати солідарність з українцями, які можуть мати непросту зиму.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Ми говорили про наші негативні погляди на членство України в НАТО, хоча ми поважаємо народ України. З іншого боку ми кажемо "так" європейським амбіціям України. Тут ми готові з українською стороною ділитися всім нашим досвідом. Я попередив пані премʼєрку, що ми не будемо тою країною, що гальмуватиме членство України в ЄС.

Фіцо також повідомив, що обговорив теми транзиту газу і потреби України цієї зими.

Я перед усім маю бачити сімʼї з дітьми, які можуть мати непросту ситуацію взимку. Тому ми як добрі сусіди, словʼяни із великим серцем, хочемо показати нашу солідарність, незважаючи на те, що ми в багатьох питаннях не розуміємо одне одного і про це нам ще доведеться багато говорити,

– заявив Роберт Фіцо.

Важливо! Премʼєр Словаччини підкреслив, що погодився на проведення наступного раунду консультацій, які пройдуть в Україні.

Що ще відомо про допомогу від Словаччини?

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України – більш детально розповів про підтримку. Він написав усе у своєму дописі в Х.

Словаччина оголосила:

про виділення пакета допомоги енергетичній системі України на суму 500 тисяч євро; надання допомоги на 300 000 євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів України на двосторонній основі.