Фіцо заявив, що допомагати Україні зброєю і грошима небезпечно

7 – 8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО. Словацькій делегації, яка братиме участь у ньому, заборонять голосувати за допомогу Україні.

Допомагати Україні – створювати загрозу для Третьої світової війни. Таку думку під час ефіру програми "Суботні діалоги" на Радіо Словаччини висловив прем'єр країни Роберт Фіцо. Його слова цитує Aktuality.

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Чому Фіцо проти військової допомоги Україні?

За його словами, на саміті в Анкарі члени НАТО планують погодити масштабну допомогу для України.

З цього приводу наступного тижня прем'єр хоче організувати зустріч з керівництвом країни, зокрема міністром оборони Робертом Каліняком.

На цьому засіданні Фіцо прагне добитися того, аби словацька делегація вирушила на саміт без мандата на участь у нових військових позиках чи фінансових внесках на підтримку України.

Свою позицію прем'єр пояснив тим, що нібито допомога Києву може призвести до прямої війни НАТО та Росії.

Знаєте, що може статися? Сюди може прилетіти якийсь дрон – навмисно чи випадково, впасти на житловий будинок, спричинити загибель або поранення людей, і тоді ми можемо опинитися на порозі Третьої світової війни. Тому від імені Словаччини я кажу: жодної підтримки війни. Словаччина не оплачуватиме військові витрати України,

– наголосив Фіцо.

Водночас він додав, що не може завадити іншим країнам, які "хочуть скинутися на війну".

Нагадаємо, що головною темою майбутнього саміту стане підтримка України у війні проти Росії.

Союзники по НАТО готують новий пакет військової допомоги Україні. За даними Politico, йдеться про 70 мільярдів євро у 2026 році та щонайменше ще 70 мільярдів у 2027-му. Загалом Україна може отримати до 140 мільярдів євро за два роки. Очікується, що США не фінансуватимуть цей пакет, а витрати розподілять між іншими країнами-членами НАТО.