Уряд Німеччини засекретить постачання зброї до України

Уряд федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца засекретить постачання зброї до України. Така практика була на початку повномасштабного вторгнення Росії, проте потім ці дані стали прозорими.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в німецькому уряді агентства dpa.

Дивіться також "Це питання взагалі не стоїть": Мерц виключив відправку військ ФРН в Україну

Що відомо про майбутню військову допомогу Україні від Німеччини

Джерела агентства повідомляють, що уряд Фрідріха Мерца повернувся до практики, яка існувала на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Олаф Шольц був при владі.

Протягом чотирьох місяців про постачання нічого не повідомлялося публічно, проте через тиск громадськості в червні 2022 року уряд почав публікувати на своєму сайті детальні списки зброї, яку передали в Україну.

У майбутньому уряд Німеччини суттєво скоротить обсяг інформації про постачання систем озброєння,

– зазначили джерела dpa.

Там додали, що обмеження публічних дебатів про постачання озброєння є частиною "тактики ведення війни". Головна мета – "не дати агресору військової переваги у війні в Україні".

Поки не уточнено, як Бундестаг буде інформуватися про постачання зброї в майбутньому.

До слова, нещодавно Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги. Туди ввійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, бронетранспортери та інше озброєння.