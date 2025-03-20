Декілька країн наполягли на м'якшій версії плану Каллас щодо допомоги Україні, – ЗМІ

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас висунула новий варіант пропозиції щодо збільшення військової допомоги Україні. Однак, кілька європейських країн наполягають на м'якшій версії плану.

Зокрема, Італія, Франція, Словаччина, Іспанія та Португалія не погоджуються на нього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому не всі країни погодилися на план Каллас

За даними видання, в останньому проєкті плану Каллас йдеться про те, що підтримка надаватиметься Україні "на добровільних засадах". На такому формулюванні наполягли Франція, Італія та Словаччина. Наразі країни ЄС сперечаються щодо того, скільки грошей їм доведеться виділити на допомогу Україні.

Варто зазначити, що дипломати з багатьох країн досить давно скаржаться на те, що Каллас винесла цю пропозицію на розгляд без консультацій і без узгодження з пропозиціями Європейської комісії щодо України.

Зауважимо, що план передбачає створення коаліції країн, які готові добровільно виділити на допомогу Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги впродовж цього року. Це пов'язано з тим, що Угорщина наклала вето на попередню пропозицію, а 27 країн ЄС так і не змогли прийняте одностайне рішення.

Проте навіть за таких умов під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 17 березня Словаччина заявила, що не зацікавлена у цьому. За даними газети La Stampa, Італія, Іспанія, Франція та Португалія також дали чітко зрозуміти, що поки не готові підтримати цю пропозицію.

Додамо, що перед самітом ЄС Каллас заявила, що вважає "реалістичним планом" спочатку домовитися про 5 мільярдів євро на боєприпаси для України в рамках ширшої ініціативи на суму до 40 мільярдів євро.

Окрім цього, вона не виключає присутності миротворчого контингенту в Україні. Однак, наразі конкретики щодо цього питання немає.