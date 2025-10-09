Нещодавно Словаччина несподівано анонсувала пакет військової допомоги для України. Це підкреслює, що з Робертом Фіцо будувати діалог легше, ніж з Угорщиною.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний оглядач медіа "ҐРУНТ" Олександр Нотевський, зауваживши що Фіцо не є настільки проросійським. Водночас тут могло не обійтись і без США.

Що вплинуло на Фіцо?

Фіцо та Віктор Орбан відомі своєю приязністю до Росії. Однак політичний оглядач пояснив, що прем'єр-міністр Словаччини завжди був прагматичнішим та мав меншу ступінь залежності від країни-агресорки.

Україна мала співпрацю зі Словаччиною щодо оборони, але уряд ніколи не анонсував пакет військової допомоги нашій країні.

Навіть Зеленський казав, що з Фіцо ситуація простіша і конструктивніша, ніж з Орбаном. Це пов'язано з тим, що у нього не надто розвинені політичні зв'язки з Росією, Фіцо не так сильно інтегрував свою економіку та політику під російський вплив. У нього більше маневру,

– наголосив він.

Нотевський зазначив, що часто Україні вдавалось знайти спільну мову з Фіцо під час кризових ситуацій. Очевидно, що він керується власними інтересами і не є проукраїнським політиком. Однак прем'єр-міністр Словаччини є договороздатною особою.

Щодо анонсованого пакета військової допомоги. Я думаю, що на це впливає позиція американської адміністрації. Трамп хоче, щоб Угорщина і Словаччина перестали закупляти російські енергоресурси. На Орбана цей тиск не працює, але на Фіцо так,

– підкреслив політичний оглядач.

Він додав, що Орбан використовує Україну як внутрішнього ворога. Водночас ц прем'єр-міністра Словаччини такої позиції немає.

Підтримка України від Словаччини: що відомо?