Перші поставки американської зброї та боєприпасів до України у межах ініціативи PURL, що координується НАТО, почнуться вже протягом найближчих тижнів. Пакети допомоги профінансували Нідерланди, Данія, Фінляндія та Швеція.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Європа профінансує пакет зброї США для України на понад 1 мільярд доларів

Коли до України надійдуть перші поставки зброї від США?

Обізнаний з питанням посадовець НАТО повідомив виданню на умовах анонімності, що через кілька тижнів до України надійдуть перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.

У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів,

– повідомив посадовець.

Він також розповів, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".

"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", – повідомив співрозмовник видання.

До слова, у Фінляндії повідомили, що не купуватимуть зброю у США для України. Там заявили, що зосереджені на закупівлі озброєння для Києва за іншою програмою.