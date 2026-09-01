Делегація України відвідає США: яка головна мета цього візиту

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк відвідає Вашингтон. Мета поїздки – закликати членів Палати представників США підтримати закон про "пекельні" санкції проти Росії, який пройшов через Сенат, але зіткнувся з жорстким опором з боку деяких впливових демократів.

Про це пише Reuters, посилаючись на коментар Власюка. Він має бути у Штатах у вівторок, 1 вересня, і зустрінеться там, зокрема, із законодавцями.

Чи підтримують у США санкції проти Росії

Два помічники Конгресу підтвердили плани візиту Власюка та сказали, що він закликатиме підтримати закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Він спрямований на запровадження обмежень проти російських чиновників та встановлення жорстких тарифів для Китаю, Індії та інших країн, щоб зменшити їхню залежність від російської нафти та газу.

Цей законопроєкт розглядається як важливе послання від США Києву та Москві про продовження підтримки України у захисті від повномасштабного вторгнення Росії.

Законопроєкт, підтриманий сенатором Ліндсі Гремом, який помер у липні, був прийнятий Сенатом 7 серпня з результатом 86 голосів проти 11, за сильної підтримки демократів, а також колег Грема-республіканців.

Президент Трамп теж підтримує ці санкції.

Однак цього може бути недостатньо. Деякі законодавці та представники промисловості побоюються, що нові тарифні повноваження для Трампа, також включені до законодавства, можуть збільшити витрати для імпортерів та споживачів США, водночас наражаючи республіканців на політичний удар напередодні проміжних виборів у листопаді.

Республіканці Трампа контролюють лише незначну більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті, а деякі вважають тарифи невиправданим втручанням уряду у вільний ринок.

Нагадаємо, що Палата представників США поки не встановила конкретної дати розгляду нового пакета санкцій проти Росії. Водночас у Вашингтоні очікують, що законопроєкт можуть винести на розгляд таки у вересні.