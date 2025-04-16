Сербії можуть заблокувати вступ до ЄС, якщо Вучич поїде до Росії 9 травня, – Telegraph
- Сербії загрожує блокування вступу до ЄС, якщо президент Александар Вучич поїде до Росії на "парад перемоги".
- Сербія намагається балансувати між відносинами з ЄС і Росією, але її підтримка російського вторгнення в Україну ускладнює вступ до ЄС.
Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич наступного місяця приїде до Росії на "парад перемоги" до Владіміра Путіна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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ЄС висунув Сербії ультиматум
Російські ЗМІ повідомили, що Александар Вучич буде одним із іноземних високопоставлених гостей Владіміра Путіна, а також надасть військову техніку для параду 9 травня.
У відповідь європейські чиновники попередили Вучича, що його візит буде порушенням критеріїв членства в ЄС та зруйнує амбіції Сербії.
Нам потрібно переконатися, що вони розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу,
– сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов.
Варто зазначити, що Сербія давно намагається одночасно розвивати відносини з Брюсселем і Москвою. У 2009 році країна подала заявку на вступ до ЄС, а в 2012 році стала кандидатом на членство. За словами видання, останніми роками переговори про вступ Сербії до ЄС зайшли в глухий кут через її очевидну підтримку вторгнення Росії в Україну – країна досі не приєдналася до західних санкцій проти Москви.
До того ж особливе занепокоєння в членів ЄС також викликає енергетична залежність Белграда від Москви. Все через те, що Росія володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, і країна ризикує опинитися в енергетичній кризі, якщо проти відповідної компанії будуть запроваджені санкції.