Сербії можуть заблокувати вступ до ЄС, якщо Вучич поїде до Росії 9 травня, – Telegraph

Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич наступного місяця приїде до Росії на "парад перемоги" до Владіміра Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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ЄС висунув Сербії ультиматум

Російські ЗМІ повідомили, що Александар Вучич буде одним із іноземних високопоставлених гостей Владіміра Путіна, а також надасть військову техніку для параду 9 травня.

У відповідь європейські чиновники попередили Вучича, що його візит буде порушенням критеріїв членства в ЄС та зруйнує амбіції Сербії.

Нам потрібно переконатися, що вони розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є ​​те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу,

– сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов.

Варто зазначити, що Сербія давно намагається одночасно розвивати відносини з Брюсселем і Москвою. У 2009 році країна подала заявку на вступ до ЄС, а в 2012 році стала кандидатом на членство. За словами видання, останніми роками переговори про вступ Сербії до ЄС зайшли в глухий кут через її очевидну підтримку вторгнення Росії в Україну – країна досі не приєдналася до західних санкцій проти Москви.

До того ж особливе занепокоєння в членів ЄС також викликає енергетична залежність Белграда від Москви. Все через те, що Росія володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, і країна ризикує опинитися в енергетичній кризі, якщо проти відповідної компанії будуть запроваджені санкції.