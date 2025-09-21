Перед запланованим виступом на Генасамблеї ООН у п'ятницю наступного тижня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль відповість на заклики до створення Палестинської держави на конференції світових лідерів.

Відповідну заяву ізраїльський прем'єр зробив на щотижневому засіданні кабінету міністрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

Дивіться також "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид

Як відреагував Нетаньягу?

Беньямін Нетаньягу зазначив, що зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом після виступу в ООН. Він наголосив, що там представлятиме об'єктивну правду у "справедливій боротьбі проти сил зла".

Нам також доведеться боротися в ООН та на всіх інших аренах проти фальшивої пропаганди, спрямованої проти нас, та закликів до створення Палестинської держави, що поставило б під загрозу наше існування та стало б абсурдною винагородою за терор,

– заявив він.

За його словами, країни, які визнають Палестинську державу на Генасамблеї, лише винагородять терористичні акти ХАМАС проти Ізраїлю. Він додав, що міжнародна спільнота "почує про це" вже найближчими днями.

Про що ще заявили в Ізраїлі?

Своєю чергою міністр національної безпеки, ультраправий лідер Ітамар Бен Гвір, за даними видання, коментуючи визнання Палестинської держави деякими країнами, закликав до анексії частини деяких територій.

Визнання Великою Британією, Канадою "палестинської" держави вимагає негайних контрзаходів: негайного застосування суверенітету в Юдеї та Самарії та повного знищення "палестинської" терористичної влади. Я маю намір подати пропозицію щодо застосування суверенітету на майбутнє засідання уряду,

– наголосив він.

Ізраїльський міністр також повідомив про намір подати пропозицію щодо застосування суверенітету на наступному засіданні кабінету міністрів, додавши, що "земля Ізраїлю належить виключно народу Ізраїлю".

Раніше Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію, що передбачає створення двох держав у контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту. Нетаньягу категорично виступив проти цього.

Що цьому передувало?