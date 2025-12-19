Росія використовує Волинську трагедію для роз’єднання Польщі та України, – Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Росія використовує Волинську трагедію для роз'єднання українців і поляків. Зеленський заявив, що Україна прагне покласти край суперечкам.

За словами Зеленського, питання Волинської трагедії неодноразово підіймалося у його розмові з Навроцьким. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Кароля Навроцького.

Що Навроцький думає про використання Росією теми Волинської трагедії?

Під час спільної пресконференції президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького журналісти поцікавилися, коли може бути поставлена остаточна крапка в питанні Волинської трагедії.

Володимир Зеленський зазначив, що ця тема неодноразово порушувалася в межах поточного візиту. За його словами, українська сторона готова йти назустріч і пришвидшити цей процес.

Навроцький заявив, що польський Інститут національної пам’яті розпочав плідну співпрацю з українським історичним інститутом і першим кроком має стати поховання усіх жертв Волинської трагедії.

Для Росії інструменталізація історії минулого, брехня про минуле є одним із фундаментів імперськості. Ми із президентом Зеленським маємо усвідомлення, що, вирішуючи це питання, ми вибиваємо з-під ніг Москви аргументи для спроби роз’єднати нас,

– заявив Навроцький.

Зеленський у Польщі зустрівся з Навроцьким