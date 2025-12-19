Россия использует Волынскую трагедию для разъединения Польши и Украины, – Навроцкий
- Россия использует Волынскую трагедию для разъединения украинцев и поляков, о чем заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
- Польский Институт национальной памяти начал сотрудничество с украинским историческим институтом для захоронения жертв Волынской трагедии как первого шага к решению этого вопроса.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия использует Волынскую трагедию для разъединения украинцев и поляков. Зеленский заявил, что Украина стремится положить конец спорам.
По словам Зеленского, вопрос Волынской трагедии неоднократно поднимался в его разговоре с Навроцким. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого.
Что Навроцкий думает об использовании Россией темы Волынской трагедии?
Во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого журналисты поинтересовались, когда может быть поставлена окончательная точка в вопросе Волынской трагедии.
Владимир Зеленский отметил, что эта тема неоднократно поднималась в рамках текущего визита. По его словам, украинская сторона готова идти навстречу и ускорить этот процесс.
Навроцкий заявил, что польский Институт национальной памяти начал плодотворное сотрудничество с украинским историческим институтом и первым шагом должно стать захоронение всех жертв Волынской трагедии.
Для России инструментализация истории прошлого, ложь о прошлом является одним из фундаментов имперскости. Мы с президентом Зеленским имеем осознание, что, решая этот вопрос, мы выбиваем из-под ног Москвы аргументы для попытки разъединить нас,
– заявил Навроцкий.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Встречу инициировала польская сторона.
Планировалось, что Зеленский и Навроцкий будут говорить об обеспечении безопасности из-за войны России против Украины и о ходе мирных переговоров.