Щоб підбадьоритися, дивлюся на портрет Венса, – Маск відповів на насмішки Волза щодо акцій Tesla

Демократ Тім Волз заявив, що підіймає собі настрій дивлячись на щоденне падіння акцій Tesla. Ілон Маск відповів, що його настрій підіймає портрет Венса у Білому домі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х.

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Що відомо про відповідь Маска Волзу

Так, губернатор штату Міннесота Тім Волз під час виступу у Вісконсині розповів, що почав відслідковувати ціну акцій Tesla, аби "трохи підбадьоритися протягом дня".

На моєму телефоні, я знаю, деякі з вас це знають, є така штука на iPhone. У них є той маленький стандартний додаток. Я додав до нього Tesla, щоб трохи підбадьоритися протягом дня. 225 і падає,

– сказав він.

Сам власник компанії не лишив це осторонь. У коментарях до відео Ілон Маск заявив, що іноді, коли йому потрібно трохи мотивації, він "дивиться на портрет віцепрезидента Джей Ді Венса в Білому домі і дякує Богові".

Зауважимо, що Тім Волз був кандидатом у віцепрезиденти США від Камали Гарріс, яка розгромно програла Дональду Трампу у 2024 році. Посаду віцепрезидента замість Волза отримав Джей Ді Венс.