Президент Румунії визнав, що помилився, сказавши про відкриття перемовного кластера для Молдови

Президент Румунії Нікушор Дан визнав помилковість своєї попередньої заяви щодо початку переговорів Молдови про вступ до Європейського Союзу вже найближчими днями.

Він виправився всього через кілька годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на молдовську редакцію "Радіо Свобода".

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Нікушор Дан помилився у заяві про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС

26 червня, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, Дан заявив, що 4 липня, під час першого саміту ЄС – Молдова, організованого президенткою Маєю Санду, мають розпочатися переговори щодо першого кластеру про вступ, зокрема про "фундаментальні цінності".

Однак згодом, під час брифінгу для преси, глава румунської держави уточнив, що його слова були помилковими.

Він додав, що Європейський Союз справді має намір наблизити Кишинів до початку переговорного процесу, але юридичний запуск цього етапу ще не відбувся.

4 липня у Кишиневі відбудеться перший саміт Молдова – ЄС. Але формат саміту не передбачає можливості для відкриття перемовних кластерів.