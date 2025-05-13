Після 9 травня у Москві: Вучич заявив, що Сербія хоче прискорено вступити в ЄС

Александар Вучич після візиту у Москву на 9 травня заявив, що Сербія залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу. Ба більше сербський очільник сказав, що хоче пришвидшити процес членства у блоку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що сказав Вучич про вступ Сербії в ЄС

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою 13 травня Александар Вучич заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити більше розділів переговорів з блоком.

Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова. Я переконаний, що це через поїздку до Москви, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, досягнутого завдяки заслугам,

– сказав він.

Президент Сербії, де вже кілька місяців йдуть антикорупційні протести, очолювані студентами, також пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Антоніу Кошта, своєю чергою, наголосив, що Сербія у своєму прагненні до членства в ЄС повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, що також передбачає введення санкцій проти Росії.

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої та безпекової політики є чітке засудження брутального вторгнення Росії в Україну та підтримка Києва в досягненні справедливого і тривалого миру", – сказав Кошта.

До слова, Александар Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо були єдиними європейськими лідерами, які відвідали Москву 9 травня. Обох політиків у цьому не зупинив навіть довгий шлях та перешкоди.