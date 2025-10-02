Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла, що вступ до ЄС – це трансформація. Вона зауважила, що Україна якраз перебуває в цьому процесі.

Про це Марта Кос розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Україна завершила скринінг відповідності законодавства для вступу до ЄС

Як проходить трансформація перед вступом в ЄС?

Марта Кос провела паралель між Україною та Словенією на шляху до вступу в ЄС.

Я порівняла це з моєю країною, Словенією. Ми здобули незалежність у 1991 році, але вже в 1996 році почали готуватися до вступу в ЄС. Тобто лише через 5 років після здобуття незалежності ми почали йти європейським шляхом. Ваш розрив складає 30 років… Це означає, що поки ми вже йшли європейським шляхом, ви цього не робили,

– зауважила єврокомісарка.

Вона додала, що ця трансформація не є легким процесом, але це єдиний шлях.

"І я завжди люблю підкреслювати, що ви робите цю трансформацію не лише заради вступу. Ви робите це, тому що вам потрібно щось змінити у своїй країні. І ви знаєте, що сталося у 2014 році на Майдані, коли ви чітко висловили волю, що хочете глибших відносин із Європейським Союзом, на той час у сфері торгівлі", – додала Кос.

Вона розповіла, що потрібно змінити судову систему, щоб люди були впевнені у ній, боротися з корупцією, зосередитися на правах меншин, свободі медіа, а ще – на державних закупівлях, де корупція може дуже швидко розвиватися.

Усе це – Копенгагенські критерії. Кос зауважила, що вони зроблять українську економіку стабільнішою, розвиненішою і вплинуть на добробут населення.

І, можливо, іноді нам варто бути терплячішими, або вам варто бути терплячішими. Бо це не може бути зроблено за один рік, або, якщо сказати образно, за одну ніч. Але ви знаєте, що у вас є підтримка, і що ваш уряд має підтримку громадянського суспільства та людей. І дуже важливо, що ви також є тими, хто підштовхує уряд робити те, що потрібно,

– додала Марта Кос.

Як Євросоюз боротиметься з Угорщиною, яка блокує вступ України в ЄС?