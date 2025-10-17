Нову заяву щодо вступу України до об'єднань словацький прем'єр зробив під час зустрічі в Кошицях з українською колегою Юлією Свириденко. Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію Кабінету міністрів.

Що сказав Фіцо про вступ України до ЄС і НАТО?

Роберт Фіцо пообіцяв, що Словаччина не блокуватиме доєднання України до ЄС. Він додав, що рішення його країни буде щирим, яким би воно не було. Словаччина підтримує амбіції України й навіть готова поділитися своїм досвідом.

Якщо ваша країна ухвалила рішення і ви вірите, що ваше майбутнє – у Європейському Союзі, ми також віримо, що той факт, що ви будете в ЄС, буде корисним для стабільності регіону та для наших двосторонніх відносин,

– зазначив Роберт Фіцо.

Прем'єр Словаччини вірить, що після вступу України до ЄС стосунки між країнами можуть покращитися та стати інтенсивнішими. Зараз між урядами існують розбіжності, зокрема у створенні санкційних пакетів проти України. Фіцо заявив, що під час переговорів про вступ варто приділити увагу долі транзиту газу через Україну, тобто питанню про можливість фактичного його постачання.

Однак щодо вступу до НАТО Словаччина залишається непохитною. Фіцо сказав, що говорив про це з президентом Володимиром Зеленським. Словаччина не підтримує рух до членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Україна та Словаччина також розроблять дорожню карту співпраці, що затвердить кроки у відносинах.

"У нас буде підтримана дорожня карта спільних ініціатив. По суті, ми просто хочемо сказати, де ми знаходимося, що ми вже зробили, про що домовилися і що можемо додати ще", – заявив словацький прем'єр.

Уряди Словаччини та Угорщини провели переговори 17 жовтня / Фото з телеграму Юлії Свириденко

Чи став Фіцо прихильним до України?

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу зазначив, що прем'єр-міністр Словаччини добре ставиться до України й насправді не має проросійських настроїв. Однак, за словами експерта, Роберт Фіцо – це політик-популіст, який "грає" на базових потребах громадян своєї країни. Саме тому він висловлює іноді скандальні заяви щодо України.

Що про зустріч в Кошицях сказала прем'єр-міністерка України?

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко також прокоментувала зустріч у Кошицях. За її словами, між країнами триває конструктивний діалог та співпраця на практичних рівнях.

Посилення тиску на агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність – це не просто політичні гасла, а життєва необхідність. Ці та інші теми сьогодні серед ключових в наших обговореннях, – сказала Свириденко.