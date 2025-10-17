Братислава и Киев налаживают отношения: Фицо сделал новые заявления и готовится посетить Украину
- Премьер Словакии Роберт Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, считая это полезным для стабильности региона.
- Фицо считает, что Украина не сможет вступить в НАТО.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не тормозить вступление Украины в Европейский Союз, чиновник считает, что это будет полезно для стабильности региона. В то же время в НАТО, по мнению Фицо, Украина вступить не сможет.
Новое заявление относительно вступления Украины в объединения словацкий премьер сделал во время встречи в Кошице с украинской коллегой Юлией Свириденко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Кабинета министров.
Что сказал Фицо о вступлении Украины в ЕС и НАТО?
Роберт Фицо пообещал, что Словакия не будет блокировать присоединение Украины к ЕС. Он добавил, что решение его страны будет искренним, каким бы оно ни было. Словакия поддерживает амбиции Украины и даже готова поделиться своим опытом.
Если ваша страна приняла решение и вы верите, что ваше будущее – в Европейском Союзе, мы также верим, что тот факт, что вы будете в ЕС, будет полезным для стабильности региона и для наших двусторонних отношений,
– отметил Роберт Фицо.
Премьер Словакии верит, что после вступления Украины в ЕС отношения между странами могут улучшиться и стать более интенсивными. Сейчас между правительствами существуют разногласия, в частности в создании санкционных пакетов против Украины. Фицо заявил, что во время переговоров о вступлении стоит уделить внимание судьбе транзита газа через Украину, то есть вопросу о возможности фактических его поставок.
Однако относительно вступления в НАТО Словакия остается непоколебимой. Фицо сказал, что говорил об этом с президентом Владимиром Зеленским. Словакия не поддерживает движение к членству Украины в Североатлантическом Альянсе.
Украина и Словакия также разработают дорожную карту сотрудничества, что утвердит шаги в отношениях.
"У нас будет поддержана дорожная карта совместных инициатив. По сути, мы просто хотим сказать, где мы находимся, что мы уже сделали, о чем договорились и что можем добавить еще", – заявил словацкий премьер.
Роберт Фицо добавил, что приедет в Украину на следующие украинско-словацкие межправительственные консультации. О дате и времени стороны договорятся позже. Словацкий премьер заявил, что к тому времени будут продолжаться меры для того, чтобы ситуация в Украине улучшилась.
Чиновник в целом хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Украиной и Россией. По его словам, Словакия "ведет политику, которая ориентирована на все четыре стороны света".
Правительства Словакии и Венгрии провели переговоры 17 октября / Фото из телеграмма Юлии Свириденко
Стал ли Фицо благосклонным к Украине?
Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что премьер-министр Словакии хорошо относится к Украине и на самом деле не имеет пророссийских настроений. Однако, по словам эксперта, Роберт Фицо – это политик-популист, который "играет" на базовых потребностях граждан своей страны. Именно поэтому он высказывает иногда скандальные заявления относительно Украины.
Что о встрече в Кошице сказала премьер-министр Украины?
Руководительница украинского правительства Юлия Свириденко также прокомментировала встречу в Кошице. По ее словам, между странами продолжается конструктивный диалог и сотрудничество на практических уровнях.
Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость. Эти и другие темы сегодня среди ключевых в наших обсуждениях, – сказала Свириденко.
Что известно о встрече Фицо и Свириденко в Словакии?
- Переговоры между словацким и украинским правительствами прошли 17 октября. Среди тем, что обсуждались – война в Украине и установление мира.
- Фицо считает, что сотрудничество правительств "дает хорошие результаты" и важен сам факт этих консультаций.
- Стороны также говорили о помощи в восстановлении Украины, развитие оборонной промышленности и совместные действия в агросфере и образовании.