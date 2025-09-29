Європейський Союз вже готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною. Однак для цього кроку необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю єврокомісарки Марти Кос для Суспільного.

Чи є прогрес у процесі євроінтеграції?

Марта Кос розповіла, що з жодною іншою країною-кандидатом процес скринінгу не завершували так швидко, як з Україною. За її словами, це означало опрацювання понад 100 000 сторінок європейського законодавства.

Процес відкриття переговорних кластерів заснований на заслугах, тож Україна не лишатиметься позаду, якщо реформи будуть здійснені. Ми справді наполегливо працюємо над цим, ведемо діалог із державами-членами, а також з Угорщиною,

– наголосила Кос.

Вона також згадала про занепокоєння, які, за твердженням Угорщини, нібито стосуються становища угорської меншини в Україні. Саме цей аспект називають однією з причин блокування Будапештом переговорів між Україною та ЄС.

В інтерв'ю Марта Кос заявила, що процес євроінтеграції є найкращим способом розв’язати цю проблему.

Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану,

– підсумувала посадовиця.

Як країни оцінюють вступ України до ЄС?