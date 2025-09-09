В етері 24 Каналу міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін сказав, як членство України в Євросоюзі може стати частиною гарантій безпеки.

Як членство України в ЄС може гарантувати безпеку?

У договорі про вступ у Євросоюз є відповідна стаття, яка визначає безпекові рамки. У ній йдеться про те, що в ЄС мають бути безпекові зобовʼязання. Проте поки що ніхто не розуміє, які це зобовʼязання і як вони можуть бути реалізовані.

І так, і ні,

– відповів Клімкін на запитання, чи може вступ в ЄС стати частиною гарантій безпеки для України.

За його словами, Європейський Союз має достатній потенціал, зокрема економічний, у сфері кібербезпеки, який є фундаментальною передумовою безпеки.

Чи нам гарантований вступ до Євросоюзу, як частина безпекових зобов'язань? Я цього поки що не бачу, оскільки ЄС не готовий і не хоче відійти від зобов'язань, які кожна країна, яка вступає в Євросоюз, має виконати,

– додав ексміністр закордонних справ України.

Членство в ЄС безумовно важлива історія щодо стійкості України, її економіки та суспільства, але не обов'язково це історія про військовий компонент. До прикладу, окремі європейські країни будуть й надалі надавати Україні військову допомогу на двосторонньому рівні. До того ж зараз діють європейські механізми, завдяки яким Україна отримує фінансові ресурси, також є елементи допомоги в гібридних речах.

Проте Європейський Союз поки що не є гравцем у сфері безпеки. Клімкін висловив сумніви, що він стане ним у найближчій перспективі.

