В эфире 24 Канала министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин сказал, как членство Украины в Евросоюзе может стать частью гарантий безопасности.

Как членство Украины в ЕС может гарантировать безопасность?

В договоре о вступлении в Евросоюз есть соответствующая статья, которая определяет рамки безопасности. В ней говорится о том, что в ЕС должны быть обязательства по безопасности. Однако пока никто не понимает, какие это обязательства и как они могут быть реализованы.

– ответил Климкин на вопрос, может ли вступление в ЕС стать частью гарантий безопасности для Украины.

По его словам, Европейский Союз имеет достаточный потенциал, в частности экономический, в сфере кибербезопасности, который является фундаментальной предпосылкой безопасности.

Гарантировано ли нам вступление в Евросоюз, как часть обязательств по безопасности? Я этого пока не вижу, поскольку ЕС не готов и не хочет отойти от обязательств, которые каждая страна, которая вступает в Евросоюз, должна выполнить,

– добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Членство в ЕС безусловно важная история по устойчивости Украины, ее экономики и общества, но не обязательно это история о военном компоненте. К примеру, отдельные европейские страны будут и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь на двустороннем уровне. К тому же сейчас действуют европейские механизмы, благодаря которым Украина получает финансовые ресурсы, также есть элементы помощи в гибридных вещах.

Однако Европейский Союз пока не является игроком в сфере безопасности. Климкин выразил сомнения, что он станет им в ближайшей перспективе.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?