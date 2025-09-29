Европейский Союз уже готов открыть первый переговорный кластер с Украиной. Однако для этого шага необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью еврокомиссара Марты Кос для Суспильного.

Есть ли прогресс в процессе евроинтеграции?

Марта Кос рассказала, что ни с одной другой страной-кандидатом процесс скрининга не завершали так быстро, как с Украиной. По ее словам, это означало проработку более 100 000 страниц европейского законодательства.

Процесс открытия переговорных кластеров основан на заслугах, поэтому Украина не будет оставаться позади, если реформы будут осуществлены. Мы действительно упорно работаем над этим, ведем диалог с государствами-членами, а также с Венгрией,

– подчеркнула Кос.

Она также упомянула об обеспокоенности, которые, по утверждению Венгрии, якобы касаются положения венгерского меньшинства в Украине. Именно этот аспект называют одной из причин блокирования Будапештом переговоров между Украиной и ЕС.

В интервью Марта Кос заявила, что процесс евроинтеграции является лучшим способом решить эту проблему.

Чем быстрее Венгрия позволит нам открыть кластер 1, тем быстрее мы сможем обсудить все их беспокойства. Я считаю, что это одновременно и лучший ответ господину Орбану,

– подытожила чиновница.

Как страны оценивают вступление Украины в ЕС?