"Росія не зацікавлена ​​в мирі": глава МЗС Литви закликав прийняти Україну в ЄС до 2030 року

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав надати Україні повноправне членство в ЄС до 2030 року. Він зробив відповідну заяву на нових тлі російських обстрілів.

Про це йдеться на його сторінці в X.

Що написав глава МЗС Литви

Кястутіс Будріс зауважив, що Росія продовжує цинічно доводити, що вона зовсім не зацікавлена ​​в мирі, неодноразово обираючи ескалацію та терор проти цивільного населення замість будь-яких значущих зусиль щодо припинення війни.

За одну ніч вона запустила чергову масивну хвилю ракет та безпілотників, які вбивають цивільних осіб та руйнують житлові будинки,

– написав він після атаки 20 серпня.

Посадовець додав, що Україна терміново потребує сильнішої протиповітряної оборони, більшої військової, енергетичної та фінансової підтримки.

Тим часом на Росію має бути значно більший тиск, зокрема санкції, які "вражають у саме серце російської військової машини".

"Росії не можна дозволити продовжувати атакувати безкарно", – наголосив Будріс.

Він додав, треба повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноцінного членства в ЄС до 2030 року.

Міністр зауважив, що Україна міцно посідає європейське місце, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися стратегічним пріоритетом.

Підтримка України означає захист власної безпеки та майбутнього Європи. Наша відповідь має відповідати масштабам агресії Росії,

– підсумував Будріс.

Нагадаємо, що вночі Росія масовано била по Києву та області. Там відомо уже про 15 жертв та майже 40 поранених.

Також на Одещині росіяни атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині – газову інфраструктуру.