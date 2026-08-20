До цієї атаки, за словами Зеленського, противник готувався довго. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як президент відреагував на масований обстріл?

Глава держави зазначив, що внаслідок російського удару є пошкодження на Одещині й Чернігівщині. Найбільше постраждали Київ та область.

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де частково зруйновані верхні поверхи. Також постраждали дитяча лікарня та школа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наразі відомо про 12 загиблих у столиці та ще одну жертву в Київській області. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру.

На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари,

– висловився Зеленський.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ДСНС

За словами президента, поки Україна не матиме достатньої кількості засобів протибалістичної оборони, Росія навряд чи серйозно розглядатиме можливість миру.

Україна працює над посиленням захисту, зокрема, щодня просувається програма FREYJA. Водночас ракети-перехоплювачі для систем Patriot наразі залишаються незамінними й необхідними щодня. "Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей", – резюмував Зеленський.

Як у Росії виправдали атаку?

Російське Міноборони вкотре проігнорувало інформацію про загиблих цивільних і руйнування мирної інфраструктури.

У відомстві заявили, що російські військові нібито завдали масованого удару "високоточною зброєю" по підприємствах військово-промислового комплексу, транспортно-логістичному центру та складах у Києві й області. Також там стверджують, що серед цілей були підприємства, пов'язані з виробництвом безпілотників.