Про "успішне ураження об'єктів ВПК" відзвітувало вороже Міноборони.

Як Росія виправдала удар по Києву та області?

Оборонне відомство країни-агресорки традиційно заплющує очі на жертви серед населення й пошкодження цивільної інфраструктури.

В уявленні росіян їхні військові, мовляв, "завдали масованого удару високоточною зброєю" нібито по підприємствах військової промисловості, транспортно-логістичному центру та складах у Києві й Київській області.

За даними Міноборони Росії, під ударом буцімто були компанії з виробництва дронів.

Що відомо про наслідки атаки?

У ніч на 20 серпня на Київ і Київщину летіли, зокрема, "Калібри" і балістика. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та промислові об'єкти.

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучань і падіння уламків частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхівки та пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Також постраждали будівлі школи й дитячої лікарні. Атака забрала життя щонайменше 12 людей у Києві.

Ще одна людина загинула у Броварському районі Київщини. Загалом відомо про близько 33 постраждалих. Рятувальники деблокували з-під завалів 2 людей. Наразі вони продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

До того ж, на території Броварського району сталися аварійні відключення електропостачання. Частково зникло світло й у деяких районах Києва.